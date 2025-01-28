«Не прогрессирует». Зубкову посоветовали покинуть УПЛ и уйти в другой клуб

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко считает, что вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков перерос украинский чемпионат и мог бы перейти в более сильную лигу:

«Зубков точно является состоявшимся футболистом, у него есть опыт выступлений за границей. У него есть все возможности, чтобы поиграть в более сильном чемпионате. Будем откровенны: УПЛ сейчас не прогрессирует, инфраструктура развития в украинском футболе хромает. Конечно, это связано с войной и тем, что в стране сейчас деньги идут на другое направление. Итак, в любой момент ты понимаешь, что с каждым сезоном игрокам становится все легче играть в таких условиях.

Поэтому я буду рад, если футболисты и клубы придут к консенсусу, как в Нидерландах или Бельгии, когда игрок проходит обкатку внутренним чемпионатом в 21-22 года, а затем отправляется в более сильный чемпионат. Я рад, что наши клубы начали отпускать игроков в сильные чемпионаты. Наконец-то пришло осознание, что лучше отпустить за шесть миллионов, чем он пересидит, не заиграет и это пойдет в минус всем сторонам», – считает Левченко.