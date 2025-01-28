Юрий МОРОЗ: «Синчук сможет проявить себя в Болонье»

Бывший тренер юношеской сборной Украины, заслуженный тренер Украины Юрий Мороз в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о своем сотрудничестве с 18-летним воспитанником харьковского Металлиста Геннадием Синчуком, который продолжит карьеру в итальянской Болонье:

– Прежде всего, в этом взлете Синчука заслуга одного из клубных руководителей слобожанцев Евгения Красникова, который в нынешнее трудное время сохранил группу футболистов 2006 года рождения. Среди них были Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Даниэль Вернаттус, которые вызывались в юношескую сборную Украины, которую я возглавлял.

– Сколько лет эти ребята тренировались и выступали под вашим руководством?

– Два сезона, участвовали в отборе на Евро, целом ряде международных турниров. Здесь необходимо отдать должное главному тренеру Металлиста Андрею Анищенко, под опекой которого эти ребята прогрессировали.

– Теперь давайте остановимся на Синчуке, какие его достоинства?

– Геннадий – универсал, может сыграть на любой позиции в середине поля, хотя комфортнее всего ему на правом фланге полузащиты. По манере игры напоминает «горняка» Александра Зубкова, а в завершающей фазе - динамовца Андрея Ярмоленко. Выносливый, быстрый, часто берет игру на себя, обладает как прицельным ударом, так и острой передачей. Умеет анализировать свои действия на футбольном поле и делать правильные выводы. Чего не хватает? Агрессивности в борьбе за верховые мячи, когда надо замыкать прострелы партнеров. Но это можно исправить.

– На ваш взгляд, почему на игру Синчука обратили внимание скауты Болоньи, а не украинских команд?

– Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское Динамо, но почему этот переход не состоялся – не знаю.

– Как вы оцениваете шансы Синчука проявить себя в одном из топ европейских чемпионатов?

– Геннадия брали на перспективу и думаю, что со временем он сумеет проявить себя, зная его работоспособность и неуступчивость. Переход Синчука в Болонью пойдет на пользу не только ему, но и сборной Украины. Ведь у Геннадия есть все, чтобы быть на виду сначала в молодежной сборной, а затем и в нашей главной команде.

Ранее мы сообщали, что 18-летний украинский футболист Геннадий Синчук прибыл в Италию на презентацию футболиста клубом Болонья.