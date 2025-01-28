Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МОРОЗ: «Синчук сможет проявить себя в Болонье»
Италия
28 января 2025, 13:24 | Обновлено 28 января 2025, 13:37
339
1

Юрий МОРОЗ: «Синчук сможет проявить себя в Болонье»

Бывший тренер юношеской сборной – о работе с футболистом

28 января 2025, 13:24 | Обновлено 28 января 2025, 13:37
339
1
Юрий МОРОЗ: «Синчук сможет проявить себя в Болонье»
УАФ. Юрий Мороз

Бывший тренер юношеской сборной Украины, заслуженный тренер Украины Юрий Мороз в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал о своем сотрудничестве с 18-летним воспитанником харьковского Металлиста Геннадием Синчуком, который продолжит карьеру в итальянской Болонье:

– Прежде всего, в этом взлете Синчука заслуга одного из клубных руководителей слобожанцев Евгения Красникова, который в нынешнее трудное время сохранил группу футболистов 2006 года рождения. Среди них были Геннадий Синчук, Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Даниэль Вернаттус, которые вызывались в юношескую сборную Украины, которую я возглавлял.

– Сколько лет эти ребята тренировались и выступали под вашим руководством?

– Два сезона, участвовали в отборе на Евро, целом ряде международных турниров. Здесь необходимо отдать должное главному тренеру Металлиста Андрею Анищенко, под опекой которого эти ребята прогрессировали.

– Теперь давайте остановимся на Синчуке, какие его достоинства?

– Геннадий – универсал, может сыграть на любой позиции в середине поля, хотя комфортнее всего ему на правом фланге полузащиты. По манере игры напоминает «горняка» Александра Зубкова, а в завершающей фазе - динамовца Андрея Ярмоленко. Выносливый, быстрый, часто берет игру на себя, обладает как прицельным ударом, так и острой передачей. Умеет анализировать свои действия на футбольном поле и делать правильные выводы. Чего не хватает? Агрессивности в борьбе за верховые мячи, когда надо замыкать прострелы партнеров. Но это можно исправить.

– На ваш взгляд, почему на игру Синчука обратили внимание скауты Болоньи, а не украинских команд?

– Я владею информацией, что к Синчуку проявляло интерес киевское Динамо, но почему этот переход не состоялся – не знаю.

– Как вы оцениваете шансы Синчука проявить себя в одном из топ европейских чемпионатов?

– Геннадия брали на перспективу и думаю, что со временем он сумеет проявить себя, зная его работоспособность и неуступчивость. Переход Синчука в Болонью пойдет на пользу не только ему, но и сборной Украины. Ведь у Геннадия есть все, чтобы быть на виду сначала в молодежной сборной, а затем и в нашей главной команде.

Ранее мы сообщали, что 18-летний украинский футболист Геннадий Синчук прибыл в Италию на презентацию футболиста клубом Болонья.

По теме:
Запросы сделаны. Ман Юнайтед и Ливерпуль борются за французского таланта
ФОТО. Неймар трогательно попрощался с саудовским клубом Аль-Хиляль
Артем ПУСТОВОЙ: «Я стал лучшим игроком в Лиге АСВ? Да, это приятно»
Юрий Мороз трансферы Болонья Первая лига Украины Металлист Харьков трансферы Серии A трансферы УПЛ Геннадий Синчук инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27 января 2025, 21:45 0
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»

Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона

Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Футбол | 27 января 2025, 18:13 11
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо

Игрок захотел попробовать себя в другом чемпионате + финансы

Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс
Футбол | 28.01.2025, 13:01
Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс
Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28.01.2025, 09:24
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Футбол | 28.01.2025, 10:41
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Буду надіятись. Але... в топ-чемпіонатах: Англії, Іспанії , Італії. А також в інших нетопових, такі, як Туреччина, МЛС та інші, грають наші гравці. І як багато з них себе проявили? Певне що тільки Забарний і Довбик, і то, ще не на повну і їм є куди рости. Інші по різним причинам, не змогли заграти і попасти в основу.
Так от, маючи такий факт , небагато віри і у Синчука.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
Усик назвал победителя боя Майк Тайсон – Энтони Джошуа
27.01.2025, 01:14 2
Бокс
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 8
Футбол
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 25
Футбол
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 3
Футбол
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
27.01.2025, 06:16 35
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем