Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
Джихад Бизимана принесет «Кривбассу» 300 тысяч евро
Полузащитник и капитан национальной сборной Руанды Джихад Бизимана покинет криворожский «Кривбасс», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, 28-летний футболист в ближайшее время завершит свой трансфер в клуб чемпионата Израиля. «Красно-черные» получат за своего игрока около 300 тысяч евро.
Основной причиной желания Джихада Бизимани покинуть Украину называется страх войны, который был усилен рождением ребенка.
В сезоне 2024/25 Джихад Бизимана провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Делай, что должен, и будь, что будет
Фрэнк Уоррен отреагировал на завершение карьеры Тайсона