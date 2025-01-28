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  4. Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 20:33 |
1437
5

Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль

Джихад Бизимана принесет «Кривбассу» 300 тысяч евро

28 января 2025, 20:33 |
1437
5
Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль
ФК Кривбасс. Джихад Бизимана

Полузащитник и капитан национальной сборной Руанды Джихад Бизимана покинет криворожский «Кривбасс», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 28-летний футболист в ближайшее время завершит свой трансфер в клуб чемпионата Израиля. «Красно-черные» получат за своего игрока около 300 тысяч евро.

Основной причиной желания Джихада Бизимани покинуть Украину называется страх войны, который был усилен рождением ребенка.

В сезоне 2024/25 Джихад Бизимана провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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Джихад Бизимана Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ чемпионат Израиля по футболу
Дмитро Вус Источник: Telegram
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Saar
Тупа відмазка. Наче в Ізраїлі тихо і спокійно.
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Lulinnha
Украина и Руанда похожие страны. Там и там узурпаторы власти. Тоже путь через войну из-за политиков воров. Человек банально устал от этого всего... Повсюду его догоняет война...  
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