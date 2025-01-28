Он боится войны. Клуб УПЛ продал капитана сборной в Израиль

Полузащитник и капитан национальной сборной Руанды Джихад Бизимана покинет криворожский «Кривбасс», сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 28-летний футболист в ближайшее время завершит свой трансфер в клуб чемпионата Израиля. «Красно-черные» получат за своего игрока около 300 тысяч евро.

Основной причиной желания Джихада Бизимани покинуть Украину называется страх войны, который был усилен рождением ребенка.

В сезоне 2024/25 Джихад Бизимана провел 20 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.