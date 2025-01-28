Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Каждая лягушка свое болото хвалит». Экс-игрок Динамо – о лидере сборной
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 13:20 | Обновлено 28 января 2025, 13:35
932
0

«Каждая лягушка свое болото хвалит». Экс-игрок Динамо – о лидере сборной

Сергей Сидорчук оценил влияние партнеров в поединках национальной команды

28 января 2025, 13:20 | Обновлено 28 января 2025, 13:35
932
0
«Каждая лягушка свое болото хвалит». Экс-игрок Динамо – о лидере сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал роль лидера в национальной сборной Украины, а также назвал игроков, которые могут повести команду за собой:

– Как вы думаете, кто из этой сборной мог бы в будущем взять команду и повести за собой как капитан?

– Ребята получили очень большой багаж, опыт. Они видели многое и работали со многими тренерами. Могу сказать это и о Зинченко, и о Яремчуке – это те ребята, которые видели очень многое в футболе, которые проходили не только хорошие периоды своей карьеры. Они все видели. И из этого всего состоит лидер.

Это не обязательно должен быть кто один, это не обязательно должен быть тот, кто постоянно что-то говорит. Это не о том. Я вам назвал ребят постарше. А из младших не буду оригинальным, потому что считаю, что у нас уже есть такой лидер. И считаю, что еще 15 лет вы можете быть спокойны за этого лидера. Если он будет без травм, без всего этого, то можете быть спокойными.

– Кто? Забарный?

– Забарный. Мне повезло, что я видел, как он эволюционирует. Когда увидел его последний раз перед чемпионатом Европы и сейчас, когда был в сентябре, для меня это стало очевидным. Там есть еще один, но он постарше чуть-чуть, но также с задатками.

– Миколенко?

– Миколенко, да.

– Динамовская школа?

– Каждая лягушка свое болото хвалит, – поделился мнением Сидорчук.

По теме:
Есть решение тренера. Форвард сборной Украины получит второй шанс
Стало известно, кто рассудит последний матч Динамо в Лиге Европы 2024/25
«Уносят с поля». Сидорчук объяснил, почему не вернется в Динамо
сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Илья Забарный Виталий Миколенко Сергей Сидорчук Александр Зинченко Роман Яремчук
Микола Титюк Источник: Трибуна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Футбол | 28 января 2025, 10:10 7
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн

«Матрасники» надеются оформить трансфер за меньшую сумму

Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Футбол | 28 января 2025, 10:41 4
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП

Вингер сборной Украины близок к смене клубной прописки

У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27.01.2025, 20:33
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
Футбол | 28.01.2025, 12:21
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Бокс | 27.01.2025, 21:45
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 6
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 38
Теннис
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 5
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем