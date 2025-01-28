«Каждая лягушка свое болото хвалит». Экс-игрок Динамо – о лидере сборной

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Сидорчук прокомментировал роль лидера в национальной сборной Украины, а также назвал игроков, которые могут повести команду за собой:

– Как вы думаете, кто из этой сборной мог бы в будущем взять команду и повести за собой как капитан?

– Ребята получили очень большой багаж, опыт. Они видели многое и работали со многими тренерами. Могу сказать это и о Зинченко, и о Яремчуке – это те ребята, которые видели очень многое в футболе, которые проходили не только хорошие периоды своей карьеры. Они все видели. И из этого всего состоит лидер.

Это не обязательно должен быть кто один, это не обязательно должен быть тот, кто постоянно что-то говорит. Это не о том. Я вам назвал ребят постарше. А из младших не буду оригинальным, потому что считаю, что у нас уже есть такой лидер. И считаю, что еще 15 лет вы можете быть спокойны за этого лидера. Если он будет без травм, без всего этого, то можете быть спокойными.

– Кто? Забарный?

– Забарный. Мне повезло, что я видел, как он эволюционирует. Когда увидел его последний раз перед чемпионатом Европы и сейчас, когда был в сентябре, для меня это стало очевидным. Там есть еще один, но он постарше чуть-чуть, но также с задатками.

– Миколенко?

– Миколенко, да.

– Динамовская школа?

– Каждая лягушка свое болото хвалит, – поделился мнением Сидорчук.