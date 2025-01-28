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  4. Сидорчук признался, чувствовал ли себя ненужным в Динамо
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 14:01 |
791
1

Сидорчук признался, чувствовал ли себя ненужным в Динамо

Полузащитник «Вестерло» назвал 3 самых знаковых момента за время выступлений за киевский клуб

28 января 2025, 14:01 |
791
1
Сидорчук признался, чувствовал ли себя ненужным в Динамо
ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук назвал 3 самых знаковых момента за время выступлений в составе киевского «Динамо»:

«Можно поделить на такие, условно говоря, направления. Первое – это люди, которых я там встретил. Второе – отношение ко мне со всех сторон. Ни одного дня я не чувствовал себя ненужным. Чувствовал, что я в своей тарелке. Это благодаря людям. Третье, как и для каждого футболиста, – когда побеждаешь.

Я пришел в школу «Динамо» из маленькой команды, из «Металлурга» Запорожье. «Динамо» приучает побеждать в каждом матче. Когда только пришел в 2012 году, там была ничья в каком-то матче. Смотрел на ребят в раздевалке, а для них это был траур. Они меня на таком вербальном уровне приучили к тому, что «Динамо» – это только о победах. Три таких основных момента, которые стимулировали меня всегда».

Ранее Сергей Сидорчук назвал лидера нынешней сборной Украины.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Вестерло чемпионат Бельгии по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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Gargantua81
та в игровом плане для Динамо был большой шаг вперед избавиться от Сидорчука
может он и хороший парень, но на поле это был плуг для всех атак. все играли только через Сидорчука а он начинал "жевать мяч"
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