Сидорчук признался, чувствовал ли себя ненужным в Динамо

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук назвал 3 самых знаковых момента за время выступлений в составе киевского «Динамо»:

«Можно поделить на такие, условно говоря, направления. Первое – это люди, которых я там встретил. Второе – отношение ко мне со всех сторон. Ни одного дня я не чувствовал себя ненужным. Чувствовал, что я в своей тарелке. Это благодаря людям. Третье, как и для каждого футболиста, – когда побеждаешь.

Я пришел в школу «Динамо» из маленькой команды, из «Металлурга» Запорожье. «Динамо» приучает побеждать в каждом матче. Когда только пришел в 2012 году, там была ничья в каком-то матче. Смотрел на ребят в раздевалке, а для них это был траур. Они меня на таком вербальном уровне приучили к тому, что «Динамо» – это только о победах. Три таких основных момента, которые стимулировали меня всегда».

Ранее Сергей Сидорчук назвал лидера нынешней сборной Украины.