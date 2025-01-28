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Лига Европы
28 января 2025, 12:58 | Обновлено 28 января 2025, 13:12
380
4

Стало известно, кто рассудит последний матч Динамо в Лиге Европы 2024/25

На игре против РФШ будет работать Орель Гринфельд

28 января 2025, 12:58 | Обновлено 28 января 2025, 13:12
380
4
Стало известно, кто рассудит последний матч Динамо в Лиге Европы 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Орель Гринфельд

В четверг, 30 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и рижским РФШ.

Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Израиля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд. Его ассистентами стали Рэй Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и португалец Тьяго Мартинс. Четвертый арбитр – Гал Лебовиц.

Начало матча «Динамо» – РФШ запланировано 30 января в 22:00 по киевскому времени.

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РФШ Рига Динамо - РФШ Лига Европы Динамо Киев судейские назначения
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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Khafre
тепер точно перемога за великим-позорним київським Динамо
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