Стало известно, кто рассудит последний матч Динамо в Лиге Европы 2024/25

В четверг, 30 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и рижским РФШ.

Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Израиля, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд. Его ассистентами стали Рэй Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и португалец Тьяго Мартинс. Четвертый арбитр – Гал Лебовиц.

Начало матча «Динамо» – РФШ запланировано 30 января в 22:00 по киевскому времени.