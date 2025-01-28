Стало известно, кто рассудит последний матч Динамо в Лиге Европы 2024/25
На игре против РФШ будет работать Орель Гринфельд
В четверг, 30 января 2025 года, состоится матч 8-го тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и рижским РФШ.
Этот поединок будет обслуживать бригада арбитров из Израиля, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Орель Гринфельд. Его ассистентами стали Рэй Хассан и Идан Яркони. За VAR на матче будут отвечать испанец Хуан Мартинес Мунуэра и португалец Тьяго Мартинс. Четвертый арбитр – Гал Лебовиц.
Начало матча «Динамо» – РФШ запланировано 30 января в 22:00 по киевскому времени.
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