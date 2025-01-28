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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 12:21 | Обновлено 28 января 2025, 12:31
1332
1

«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации

Сергей Симинин родился в Луганской области

28 января 2025, 12:21 | Обновлено 28 января 2025, 12:31
1332
1
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
ФК Волынь. Сергей Симинин

Легендарный защитник луцкой «Волыни» Сергей Симинин, родившийся в Луганской области, рассказал, что некоторые родственники до сих пор находятся в оккупации.

– Сейчас ваши родные поселки Приморский и Кленовый, к сожалению, находятся под оккупацией российских захватчиков. Как вы это переживаете?

– Конечно, переживаю душой за родные места. Да и не только за них. И за Крым, и за Донецк, и за Луганск, и за Херсон. Понятно, что многое можно говорить за этих уродов-оккупантов.

– Кто-то из ваших родственников попал под оккупацию?

– Только теща и тесть в Луганске. А так больше никого там не осталось, – сказал Сергей.

Ранее Сергей Симинин намекнул на завершение профессиональной карьеры.

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Сергей Симинин российско-украинская война Волынь Луцк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MIRRA
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