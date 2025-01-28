«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации

Легендарный защитник луцкой «Волыни» Сергей Симинин, родившийся в Луганской области, рассказал, что некоторые родственники до сих пор находятся в оккупации.

– Сейчас ваши родные поселки Приморский и Кленовый, к сожалению, находятся под оккупацией российских захватчиков. Как вы это переживаете?

– Конечно, переживаю душой за родные места. Да и не только за них. И за Крым, и за Донецк, и за Луганск, и за Херсон. Понятно, что многое можно говорить за этих уродов-оккупантов.

– Кто-то из ваших родственников попал под оккупацию?

– Только теща и тесть в Луганске. А так больше никого там не осталось, – сказал Сергей.

Ранее Сергей Симинин намекнул на завершение профессиональной карьеры.