Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не смогли реализовать моменты. Александрия уступила австрийцам
Товарищеские матчи
Александрия
28.01.2025 10:00 – FT 1 : 2
Фёрст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 12:33 | Обновлено 28 января 2025, 13:40
295
0

Не смогли реализовать моменты. Александрия уступила австрийцам

Подопечные Руслана Ротаня проиграли клубу «Ферст Вена»

28 января 2025, 12:33 | Обновлено 28 января 2025, 13:40
295
0
Не смогли реализовать моменты. Александрия уступила австрийцам
ФК Александрия

«Александрия» продолжает серию контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах. На 28 января у команды запланированы сразу два поединка. Первым соперником «Александрии» стал австрийский клуб «Ферст Вена». Команда выступает во втором по силе австрийском дивизионе и идет в турнирной таблице на третьем месте.

«Александрия» уступила со счетом 1:2. Команда Руслана Ротаня проведет во вторник, 28 января, еще один поединок. Соперником станет ДАК 1904 (Дунайская Стреда, Словакия).

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Александрия» – «Ферст Вена» (Вена, Австрия) – 1:2

Гол: Евгений Смирный

По теме:
Оболонь – ЛКС Лодзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Тромсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полесье – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Руслан Ротань товарищеские матчи Евгений Смирный
Сергій Турчак Источник: ФК Александрия
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
Футбол | 28 января 2025, 12:21 1
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации
«Переживаю душой». Родственники легенды Волыни находятся в оккупации

Сергей Симинин родился в Луганской области

Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Футбол | 27 января 2025, 17:23 5
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»

Специалист считает, что у команды могут возникнуть проблемы в атаке

Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Футбол | 28.01.2025, 09:38
Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
Зубков ждет трансфера в Трабзонспор. Турки хотят закрыть сделку до субботы
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Теннис | 27.01.2025, 14:26
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Футбол | 27.01.2025, 20:12
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
В Реале выбрали преемника Серхио Рамоса. Это защитник Борнмута
26.01.2025, 11:09 3
Футбол
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 10
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 5
Бокс
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 6
Футбол
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 3
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»
27.01.2025, 21:45
Бокс
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем