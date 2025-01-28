Не смогли реализовать моменты. Александрия уступила австрийцам

«Александрия» продолжает серию контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах. На 28 января у команды запланированы сразу два поединка. Первым соперником «Александрии» стал австрийский клуб «Ферст Вена». Команда выступает во втором по силе австрийском дивизионе и идет в турнирной таблице на третьем месте.

«Александрия» уступила со счетом 1:2. Команда Руслана Ротаня проведет во вторник, 28 января, еще один поединок. Соперником станет ДАК 1904 (Дунайская Стреда, Словакия).

Товарищеский матч. 28 января. Турция

«Александрия» – «Ферст Вена» (Вена, Австрия) – 1:2

Гол: Евгений Смирный