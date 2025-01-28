Не смогли реализовать моменты. Александрия уступила австрийцам
Подопечные Руслана Ротаня проиграли клубу «Ферст Вена»
«Александрия» продолжает серию контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах. На 28 января у команды запланированы сразу два поединка. Первым соперником «Александрии» стал австрийский клуб «Ферст Вена». Команда выступает во втором по силе австрийском дивизионе и идет в турнирной таблице на третьем месте.
«Александрия» уступила со счетом 1:2. Команда Руслана Ротаня проведет во вторник, 28 января, еще один поединок. Соперником станет ДАК 1904 (Дунайская Стреда, Словакия).
Товарищеский матч. 28 января. Турция
«Александрия» – «Ферст Вена» (Вена, Австрия) – 1:2
Гол: Евгений Смирный
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