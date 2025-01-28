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Англия
28 января 2025, 11:25 | Обновлено 28 января 2025, 11:57
1518
1

Важное условие. Игрок сборной Украины ведет переговоры с новым клубом

Максим Таловеров пока не летит на медосмотр в «Плимут»

28 января 2025, 11:25 | Обновлено 28 января 2025, 11:57
1518
1
Важное условие. Игрок сборной Украины ведет переговоры с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Центральный защитник национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров не полетит 28 января 2025 года на медосмотр для английского «Плимута», сообщает ТаТоТаке.

Источник подтверждает информацию, что клубы согласовали между собой трансфер 24-летнего футболиста за 1.5-2 миллиона евро, но при этом отмечается, что сам игрок до сих пор ведет переговоры относительно личного контракта.

Дело в том, что Максим и его представители хотят включить в соглашение пункт о возможности продолжения карьеры в другом клубе в случае вылета «Плимута» в Лигу 1.

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Максим Таловеров Плимут ЛАСК трансферы чемпионат Англии по футболу Чемпионшип чемпионат Австрии по футболу ТаТоТаке медосмотр
Дмитро Вус Источник: ТаТоТаке
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Alehandro
Плімут на разі перший на виліт до третього дивізіону... такий собі рівень для збірника
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