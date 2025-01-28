Важное условие. Игрок сборной Украины ведет переговоры с новым клубом

Центральный защитник национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров не полетит 28 января 2025 года на медосмотр для английского «Плимута», сообщает ТаТоТаке.

Источник подтверждает информацию, что клубы согласовали между собой трансфер 24-летнего футболиста за 1.5-2 миллиона евро, но при этом отмечается, что сам игрок до сих пор ведет переговоры относительно личного контракта.

Дело в том, что Максим и его представители хотят включить в соглашение пункт о возможности продолжения карьеры в другом клубе в случае вылета «Плимута» в Лигу 1.

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.