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  4. ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание
Франция
28 января 2025, 12:15 |
229
0

ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание

Родриго может сменить клубную прописку

28 января 2025, 12:15 |
229
0
ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским виноером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, с 24-летним футболистом уже лично общался главный тренер парижан Луис Энрике. В разговоре он пообещал игроку, что в «ПСЖ» его будут использовать на удобной для бразильца позиции правого вингера.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется английский «Ливерпуль».

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Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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