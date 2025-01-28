ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским виноером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, с 24-летним футболистом уже лично общался главный тренер парижан Луис Энрике. В разговоре он пообещал игроку, что в «ПСЖ» его будут использовать на удобной для бразильца позиции правого вингера.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется английский «Ливерпуль».