ПСЖ нацелился на суперзвезду Реала. Тренер дал важное обещание
Родриго может сменить клубную прописку
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется бразильским виноером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, с 24-летним футболистом уже лично общался главный тренер парижан Луис Энрике. В разговоре он пообещал игроку, что в «ПСЖ» его будут использовать на удобной для бразильца позиции правого вингера.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется английский «Ливерпуль».
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