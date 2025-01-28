Аль-Хиляль выбрал 3 замены для Неймара. Два игрока – фавориты ЗМ-2025
Саудовский клуб планирует подписать суперзвезду
В ночь с 27 на 28 января 2025 года саудовский «Аль-Хиляль» официально объявил о разрыве контракта с бразильским вингером Неймаром.
По информации испанского издания Fichajes.net, сейчас клуб Про-лиги ищет футболиста, который будет соответствовать статусу Неймара, но кроме этого еще и поможет команде на футбольном поле. На данный момент у шейхов есть 3 кандидатуры: египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль»), бразилец Рафинья («Барселона») и португалец Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Неймар за полтора года в составе «Аль-Хиляля» провел всего 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Интересно, что Мохамед Салах и Рафинья входят в топ-3 фаворитов на «Золотой мяч 2025».
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