Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП

Турецкий «Трабзонспор» сделал новое предложение донецкому «Шахтеру» по вингеру Александру Зубкову, сообщает Twitter-паблик Puskas Sports.

По информации источника, за 28-летнего игрока «горнякам» предложили 7 млн евро, включая бонусы.

Самому Зубкову «Трабзонспор» готов дать контракт на 3,5 года с зарплатой в размере 1,4 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» дает 6 миллионов евро плюс бонусы за Зубкова, тогда как «Шахтер» просил за игрока 7,5 миллионов евро.