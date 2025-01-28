Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 10:41 |
555
0

Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП

Вингер сборной Украины близок к смене клубной прописки

28 января 2025, 10:41 |
555
0
Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Турецкий «Трабзонспор» сделал новое предложение донецкому «Шахтеру» по вингеру Александру Зубкову, сообщает Twitter-паблик Puskas Sports.

По информации источника, за 28-летнего игрока «горнякам» предложили 7 млн евро, включая бонусы.

Самому Зубкову «Трабзонспор» готов дать контракт на 3,5 года с зарплатой в размере 1,4 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» дает 6 миллионов евро плюс бонусы за Зубкова, тогда как «Шахтер» просил за игрока 7,5 миллионов евро.

По теме:
Полное разочарование. Ман Сити готовится прощаться 117-миллионным игроком
Неймар отправился в Бразилию на медосмотр и подписание контракта с Сантосом
Интерес есть. Вингер Манчестер Сити был предложен Барселоне
Александр Зубков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу зарплаты финансы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Футбол | 27 января 2025, 17:23 5
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»
Олег ФЕДОРЧУК: «Шахтер начудил с продажей Сикана»

Специалист считает, что у команды могут возникнуть проблемы в атаке

Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Футбол | 27 января 2025, 18:13 11
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо

Игрок захотел попробовать себя в другом чемпионате + финансы

Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Футбол | 28.01.2025, 09:24
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Александр ЛЕВШИН: Общаться со скаутами НХЛ – работа агента. Я ловлю шайбы
Хоккей | 28.01.2025, 08:10
Александр ЛЕВШИН: Общаться со скаутами НХЛ – работа агента. Я ловлю шайбы
Александр ЛЕВШИН: Общаться со скаутами НХЛ – работа агента. Я ловлю шайбы
Экс-защитник Волыни: «Кварцяный своего пса Роки любил больше, чем нас»
Футбол | 28.01.2025, 10:04
Экс-защитник Волыни: «Кварцяный своего пса Роки любил больше, чем нас»
Экс-защитник Волыни: «Кварцяный своего пса Роки любил больше, чем нас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
27.01.2025, 03:25 6
Футбол
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 7
Футбол
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
ВИДЕО. Показала истинное лицо. Соболенко «помочилась» на трофей Aus Open
27.01.2025, 14:26 36
Теннис
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
27.01.2025, 08:23 6
Бокс
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
26.01.2025, 21:43
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
27.01.2025, 20:12 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем