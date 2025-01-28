Украина. Премьер лига28 января 2025, 10:41 |
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Шахтер получил новое предложение по Зубкову. Известны сумма перехода и ЗП
Вингер сборной Украины близок к смене клубной прописки
28 января 2025, 10:41 |
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Турецкий «Трабзонспор» сделал новое предложение донецкому «Шахтеру» по вингеру Александру Зубкову, сообщает Twitter-паблик Puskas Sports.
По информации источника, за 28-летнего игрока «горнякам» предложили 7 млн евро, включая бонусы.
Самому Зубкову «Трабзонспор» готов дать контракт на 3,5 года с зарплатой в размере 1,4 млн евро за сезон.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» дает 6 миллионов евро плюс бонусы за Зубкова, тогда как «Шахтер» просил за игрока 7,5 миллионов евро.
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