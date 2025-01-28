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  4. «Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову
Украина. Премьер лига
28 января 2025, 11:08 |
1349
6

«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову

Евгений Левченко считает, что Георгию Судакову следует уходить из «Шахтера»

28 января 2025, 11:08 |
1349
6
«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко объяснил, почему Георгий Судаков должен в ближайшее время покинуть донецкий «Шахтер».

Мы все надеемся, что Судаков уйдет. Потому что здесь тоже очень важно не пересидеть. Да, есть Лига чемпионов, но если отсутствует сильный внутренний чемпионат, ты будешь деградировать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Судаков сделал этот шаг, тем более, я знаю, как амбициозно он к этому относится. Главное, чтобы клуб его отпустил при наличии хорошего предложения, – сказал Левченко.

Ранее Евгений Левченко отреагировал на трансфер Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».

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Георгий Судаков Евгений Левченко Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
Тільки  до своїх в Трабзонспор
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0
AK.228
Валить надо с нашего убого чемпионата - это несомненно 
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0
VovanSidorovi4
В прошлом году надо было уходить, ценник попол вниз уже.
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0
vbrjkf
Після історії з Мудриком ніхто з серйозних клубів не буде зв'язуватись з "Шахтарем". До тих пір, поки там сидить "рєшала" сирна...
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0
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