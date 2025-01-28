«Будешь деградировать». Экс-игрок сборной Украины дал совет Судакову

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко объяснил, почему Георгий Судаков должен в ближайшее время покинуть донецкий «Шахтер».

Мы все надеемся, что Судаков уйдет. Потому что здесь тоже очень важно не пересидеть. Да, есть Лига чемпионов, но если отсутствует сильный внутренний чемпионат, ты будешь деградировать. Поэтому мне хотелось бы, чтобы Судаков сделал этот шаг, тем более, я знаю, как амбициозно он к этому относится. Главное, чтобы клуб его отпустил при наличии хорошего предложения, – сказал Левченко.

Ранее Евгений Левченко отреагировал на трансфер Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».