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Украина. Премьер лига
28 января 2025, 10:27 | Обновлено 28 января 2025, 10:28
637
0

«Я молюсь». Левченко назвал игроков, которым следует уходить из УПЛ

Евгений Левченко отметил Матвиенко и Шапаренко

28 января 2025, 10:27 | Обновлено 28 января 2025, 10:28
637
0
«Я молюсь». Левченко назвал игроков, которым следует уходить из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Левченко

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко назвал нескольких футболистов Украинской Премьер-лиги, которым следует идти на повышение.

– Кто, по вашему мнению, уедет из чемпионата Украины следующим?

– Я просто молюсь, чтобы поехали Шапаренко и Матвиенко. Но это такая сага, которая длится многие годы. Мне кажется, что они уже настолько упустили корни в своей командах, что возможно, и уезжать уже никто никуда не хочет. В то же время, именно этих игроков хочется видеть в топ-чемпионатах. Или хотя бы не в топ-командах, но в чемпионатах топ-уровня, – сказал Евгений.

Ранее Евгений Левченко отреагировал на трансфер Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».

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Евгений Левченко Николай Матвиенко Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Георгий Судаков
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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