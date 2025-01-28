«Я молюсь». Левченко назвал игроков, которым следует уходить из УПЛ

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко назвал нескольких футболистов Украинской Премьер-лиги, которым следует идти на повышение.

– Кто, по вашему мнению, уедет из чемпионата Украины следующим?

– Я просто молюсь, чтобы поехали Шапаренко и Матвиенко. Но это такая сага, которая длится многие годы. Мне кажется, что они уже настолько упустили корни в своей командах, что возможно, и уезжать уже никто никуда не хочет. В то же время, именно этих игроков хочется видеть в топ-чемпионатах. Или хотя бы не в топ-командах, но в чемпионатах топ-уровня, – сказал Евгений.

Ранее Евгений Левченко отреагировал на трансфер Даниила Сикана в турецкий «Трабзонспор».