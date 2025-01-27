Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Карьера впустую». Реакция фанатов на возможный переход Неймара в Сантос
Бразилия
27 января 2025, 20:50 | Обновлено 27 января 2025, 20:56
304
1

«Карьера впустую». Реакция фанатов на возможный переход Неймара в Сантос

Неймар возвращается в Сантос из Аль-Хиляль – Фабрицио Романо

27 января 2025, 20:50 | Обновлено 27 января 2025, 20:56
304
1
«Карьера впустую». Реакция фанатов на возможный переход Неймара в Сантос
Getty Images/Global Images Ukraine

Неймар перейдет в бразильский «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время, после того как клубы урегулируют юридические вопросы. Неймар, воспитанник «Сантоса», дал согласие на переход, и теперь предстоит закрыть все формальности. Ранее рассматривалась возможность аренды, но теперь речь идет о досрочном расторжении контракта с «Аль-Хиляль».

Некоторые фанаты рады возвращению Неймара, ведь он возвращается в клуб, где начинал свою карьеру. Однако есть и такие, кто считает, что он потерял свою карьеру.

ViniJrMagic7: «Ограбить саудов на миллионы за 1 гол и 3 передачи за 2 года – это безумие».

TheEuropeanLad: «Больше никакого Неймара в EA FC».

Alex: «Он был принцем футбола, но, к сожалению, его расцвет продлился недолго».

Retro: «Бразильская лига в 32 года, в то время как Салах в том же возрасте громит Европу и выиграет «Золотой мяч». Салах находится на другой планете по сравнению с этим бразильцем. Неймар – неудавшийся чудо-мальчик и позор всех бразильских икон, которые были до него».

Mbah: «Человек просто путешествует по миру».

PSGINT: «Отличный ход для Неймара. Желаю всего наилучшего».

Big Lummy: «Без «Барселоны» Неймар просто обычный игрок».

4KT WHO YOU HATE: «Карьера впустую».

По теме:
Зинченко сделал выбор между Атлетико и Боруссией. Известны детали трансфера
Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны
Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
трансферы Сантос Неймар аренда игрока чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль свободный агент чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо реакция болельщиков
Люба Рябинина Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Футбол | 27 января 2025, 13:36 12
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры

В услугах украинского вратаря заинтересован «Аль-Шабаб»

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27 января 2025, 00:55 4
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма

Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов

У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Футбол | 27.01.2025, 20:33
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27.01.2025, 07:49
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Бокс | 27.01.2025, 08:23
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Серж
Если саудиты сами захотели расторгнуть соглашение, то о каком ограблении может идти речь? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
26.01.2025, 18:11 9
Футбол
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
27.01.2025, 08:56
Бокс
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 34
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем