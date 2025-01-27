«Карьера впустую». Реакция фанатов на возможный переход Неймара в Сантос

Неймар перейдет в бразильский «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля», сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время, после того как клубы урегулируют юридические вопросы. Неймар, воспитанник «Сантоса», дал согласие на переход, и теперь предстоит закрыть все формальности. Ранее рассматривалась возможность аренды, но теперь речь идет о досрочном расторжении контракта с «Аль-Хиляль».

Некоторые фанаты рады возвращению Неймара, ведь он возвращается в клуб, где начинал свою карьеру. Однако есть и такие, кто считает, что он потерял свою карьеру.

ViniJrMagic7: «Ограбить саудов на миллионы за 1 гол и 3 передачи за 2 года – это безумие».

TheEuropeanLad: «Больше никакого Неймара в EA FC».

Alex: «Он был принцем футбола, но, к сожалению, его расцвет продлился недолго».

Retro: «Бразильская лига в 32 года, в то время как Салах в том же возрасте громит Европу и выиграет «Золотой мяч». Салах находится на другой планете по сравнению с этим бразильцем. Неймар – неудавшийся чудо-мальчик и позор всех бразильских икон, которые были до него».

Mbah: «Человек просто путешествует по миру».

PSGINT: «Отличный ход для Неймара. Желаю всего наилучшего».

Big Lummy: «Без «Барселоны» Неймар просто обычный игрок».

4KT WHO YOU HATE: «Карьера впустую».