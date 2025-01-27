Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Esto Es Atleti.

«Зинченко является ключевой фигурой для Симеоне. Аргентинский тренер определил игрока «Арсенала» как идеальный вариант благодаря его универсальности на поле.

28-летний украинец может играть как на позиции левого защитника, так и в полузащите, что идеально вписывается в схемы Симеоне.

Кроме того, его опыт в турнирах высокого уровня, таких как Премьер-лига и Лига чемпионов, дает ему необходимый профиль для противостояния вызовам, которые стоят перед «Атлетико».

Симеоне видит в Зинченко не только усиление для левого фланга, но и игрока, способного лидировать на поле и обеспечивать баланс в ключевых ситуациях», - пишет ресурс.

Ранее сообщалось, что Симеоне не исключил подписания одного новичка зимой.