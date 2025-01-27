Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке
Испания
27 января 2025, 18:02 | Обновлено 27 января 2025, 19:32
1705
3

Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке

Главный тренер «Атлетико» очень хочет увидеть украинца в своей команде

27 января 2025, 18:02 | Обновлено 27 января 2025, 19:32
1705
3
Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне очень заинтересован в подписании украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает Esto Es Atleti.

«Зинченко является ключевой фигурой для Симеоне. Аргентинский тренер определил игрока «Арсенала» как идеальный вариант благодаря его универсальности на поле.

28-летний украинец может играть как на позиции левого защитника, так и в полузащите, что идеально вписывается в схемы Симеоне.

Кроме того, его опыт в турнирах высокого уровня, таких как Премьер-лига и Лига чемпионов, дает ему необходимый профиль для противостояния вызовам, которые стоят перед «Атлетико».

Симеоне видит в Зинченко не только усиление для левого фланга, но и игрока, способного лидировать на поле и обеспечивать баланс в ключевых ситуациях», - пишет ресурс.

Ранее сообщалось, что Симеоне не исключил подписания одного новичка зимой.

По теме:
Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны
Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
трансферы Атлетико Мадрид Александр Зинченко трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Арсенал Лондон Диего Симеоне
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27 января 2025, 00:55 4
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма

Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов

Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Футбол | 27 января 2025, 18:29 0
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы
Источник: Шахтер ищет замену Степаненко и Сикану, приоритет – бразильцы

Клуб нацелен на уже готовых футболистов

Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Футбол | 27.01.2025, 13:36
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Стало известно, когда Бущан отправится в Саудовскую Аравию на переговоры
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27.01.2025, 00:31
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Футбол | 26.01.2025, 21:43
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Левандовски назвал двух сильнейших защитников, против которых он играл
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TolsTIyELF
Мадрид це Мадрид. 
Ответить
0
Lulinnha
Тяжело его представить в Атлети. Хотя всё бывает. Роль всё же не определяющую видят в нём. 
Ответить
0
Victor673256ua
В Англії із Зінченка дійсно зробили універсала. Як у Дніпрі Ротань грав при Рамосі. Навіть у захисті в одному матчі був.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
26.01.2025, 15:26 2
Теннис
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 2
Футбол
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 3
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 4
Бокс
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем