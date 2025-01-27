Украина. Премьер лига27 января 2025, 19:12 |
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Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Шанс получит Нещерет
27 января 2025, 19:12 |
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В ближайшее время состав Динамо покинет основной вратарь Георгий Бущан, который перейдет в саудовский Аль-Шабаб, однако киевский клуб не планирует подписывать другого стража ворот.
До конца сезона основным будет Руслан Нещерет, который сохраняет доверие наставника Александра Шовковского, несмотря на результативные ошибки кипера в минувшем сезоне.
В нынешнем сезоне 23-летний Нещерет провел 4 матча.
Кроме того, в первой команде есть Валентин Моргун.
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Комментарии 7
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Всё правильно, пусть дадут шанс, дальше будет видно.
Без Бущана буде складно...
Фк ганьба суркіса та медведчука, буде знову без трофеїв, хтось ще пам'ятає коли фк ганьба вигравало трофеї!?
Дуже добре
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