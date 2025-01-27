Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану

В ближайшее время состав Динамо покинет основной вратарь Георгий Бущан, который перейдет в саудовский Аль-Шабаб, однако киевский клуб не планирует подписывать другого стража ворот.

До конца сезона основным будет Руслан Нещерет, который сохраняет доверие наставника Александра Шовковского, несмотря на результативные ошибки кипера в минувшем сезоне.

В нынешнем сезоне 23-летний Нещерет провел 4 матча.

Кроме того, в первой команде есть Валентин Моргун.