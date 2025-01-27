Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 19:12 |
999
7

Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану

Шанс получит Нещерет

27 января 2025, 19:12 |
999
7
Источник: Динамо пока не планирует искать вратаря на замену Бущану
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

В ближайшее время состав Динамо покинет основной вратарь Георгий Бущан, который перейдет в саудовский Аль-Шабаб, однако киевский клуб не планирует подписывать другого стража ворот.

До конца сезона основным будет Руслан Нещерет, который сохраняет доверие наставника Александра Шовковского, несмотря на результативные ошибки кипера в минувшем сезоне.

В нынешнем сезоне 23-летний Нещерет провел 4 матча.

Кроме того, в первой команде есть Валентин Моргун.

По теме:
Кривбасс ищет защитника. Один игрок уже отказал из-за войны
Мойес принял решение по позиции Миколенко. Эвертон будет делать трансфер
Они все еще в игре. Топ-клуб пытается подписать Зинченко до конца января
Георгий Бущан Руслан Нещерет Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Бокс | 27 января 2025, 08:23 6
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»

Джеймс высоко оценил Рэя Робинсона

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 января 2025, 03:25 5
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера

Гави заинтересовал «Атлетико»

Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Футбол | 27.01.2025, 17:24
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26.01.2025, 22:09
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке
Футбол | 27.01.2025, 18:02
Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке
Источник: Зинченко – ключевая фигура для Симеоне на трансферном рынке
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xzibit11
Всё правильно, пусть дадут шанс, дальше будет видно.
Ответить
0
DidOk
Без Бущана буде складно...
Ответить
0
Отаман
Фк ганьба суркіса та медведчука, буде знову без трофеїв, хтось ще пам'ятає коли фк ганьба вигравало трофеї!?
Ответить
-4
Отаман
Дуже добре
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 33
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 4
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
27.01.2025, 00:31 4
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
Джордж Форман назвал боксера, который был настоящим «ужасом» на ринге
26.01.2025, 07:55
Бокс
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
26.01.2025, 14:53 5
Бокс
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем