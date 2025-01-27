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Англия
27 января 2025, 18:45 | Обновлено 27 января 2025, 19:23
1201
1

Они все еще в игре. Топ-клуб пытается подписать Зинченко до конца января

«Боруссия» хочет подписать украинского фулбека до закрытия трансферного окна

27 января 2025, 18:45 | Обновлено 27 января 2025, 19:23
1201
1
Они все еще в игре. Топ-клуб пытается подписать Зинченко до конца января
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации The Mirror, «Боруссия» не отказалась от идеи трансфера украинца. Немецкий клуб считает приобретение Зинченко приоритетным и всеми силами хочет закрыть сделку до завершения января. На украинского футболиста также претендует «Атлетико».

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Боруссия Дортмунд трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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Комментарии 1
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Victor673256ua
У Боруссії зараз багато проблем. І навряд чи вони відразу вирішаться з приходом нового тренера. Та і з бажаючих очолити команду черга не стоїть. Тому Олександру варто добре подумати, чи переходити в цей клуб
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