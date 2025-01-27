Они все еще в игре. Топ-клуб пытается подписать Зинченко до конца января

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации The Mirror, «Боруссия» не отказалась от идеи трансфера украинца. Немецкий клуб считает приобретение Зинченко приоритетным и всеми силами хочет закрыть сделку до завершения января. На украинского футболиста также претендует «Атлетико».

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.