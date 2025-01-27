ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус разорвал контракт с титулованным бразильцем

33-летний бразильский защитник Данило стал свободным агентом после того, как руководство «Ювентуса» согласилось на двустороннее расторжение контракта.

Об этом сообщили на официальном сайте туринского клуба.

Данило перешел в «Ювентус» в 2019 году. В составе «черно-белых» бразилец выигрывал Серию А и дважды побеждал в Кубке страны.

В целом Данило выступал за «Порту», «Атлетико Минейро», «Сантос», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити». В каждой стране он выигрывал внутренний чемпионат.

Также в составе мадридского «Реала» Данило дважды становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

Защитник отметил, что после потери места в основном составе имеет желание вернуться в Бразилию.