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Италия
27 января 2025, 15:40 | Обновлено 27 января 2025, 16:25
1075
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус разорвал контракт с титулованным бразильцем

Данило покинул команду по соглашению сторон

27 января 2025, 15:40 | Обновлено 27 января 2025, 16:25
1075
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус разорвал контракт с титулованным бразильцем
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский защитник Данило стал свободным агентом после того, как руководство «Ювентуса» согласилось на двустороннее расторжение контракта.

Об этом сообщили на официальном сайте туринского клуба.

Данило перешел в «Ювентус» в 2019 году. В составе «черно-белых» бразилец выигрывал Серию А и дважды побеждал в Кубке страны.

В целом Данило выступал за «Порту», «Атлетико Минейро», «Сантос», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити». В каждой стране он выигрывал внутренний чемпионат.

Также в составе мадридского «Реала» Данило дважды становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

Защитник отметил, что после потери места в основном составе имеет желание вернуться в Бразилию.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Ювентус
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