ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус разорвал контракт с титулованным бразильцем
Данило покинул команду по соглашению сторон
33-летний бразильский защитник Данило стал свободным агентом после того, как руководство «Ювентуса» согласилось на двустороннее расторжение контракта.
Об этом сообщили на официальном сайте туринского клуба.
Данило перешел в «Ювентус» в 2019 году. В составе «черно-белых» бразилец выигрывал Серию А и дважды побеждал в Кубке страны.
В целом Данило выступал за «Порту», «Атлетико Минейро», «Сантос», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити». В каждой стране он выигрывал внутренний чемпионат.
Также в составе мадридского «Реала» Данило дважды становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА.
Защитник отметил, что после потери места в основном составе имеет желание вернуться в Бразилию.
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