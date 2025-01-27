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Португалия
27 января 2025, 14:58 | Обновлено 27 января 2025, 15:06
83
0

Никогда не работал в Европе. Порту назначил нового главного тренера

Мартин Ансельми возглавил драконов

27 января 2025, 14:58 | Обновлено 27 января 2025, 15:06
83
0
Никогда не работал в Европе. Порту назначил нового главного тренера
ФК Порту. Мартин Ансельми

Один из топ-клубов португальского футбола «Порту» официально объявил имя нового главного тренера. Команда из одноименного города возглавил Мартин Ансельми.

Как указала пресс-служба клуба, контракт специалиста подписан до лета 2027 года.

На тренерском мостике Ансельме сменил Витора Бруно, пробывшего в команде с начала сезона.

39-летний аргентинец работал исключительно в чемпионатах по Южной Америке, а точнее специалист был главным тренером таких клубов: «Унион Ла Калера», «Индепендьенте дель Валле» и «Крус Асуль».

После 19-го тура чемпионата Португалии «Порту» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 41 пункт.

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Порту чемпионат Португалии по футболу назначение тренера Крус Асуль
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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