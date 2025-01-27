Никогда не работал в Европе. Порту назначил нового главного тренера

Один из топ-клубов португальского футбола «Порту» официально объявил имя нового главного тренера. Команда из одноименного города возглавил Мартин Ансельми.

Как указала пресс-служба клуба, контракт специалиста подписан до лета 2027 года.

На тренерском мостике Ансельме сменил Витора Бруно, пробывшего в команде с начала сезона.

39-летний аргентинец работал исключительно в чемпионатах по Южной Америке, а точнее специалист был главным тренером таких клубов: «Унион Ла Калера», «Индепендьенте дель Валле» и «Крус Асуль».

После 19-го тура чемпионата Португалии «Порту» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 41 пункт.

𝗠𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗲𝘀 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 💙💪



Bienvenido, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 🇦🇷#AnselmiDragão pic.twitter.com/Q2fSJJC8rq — FC Porto (@FCPorto) January 27, 2025