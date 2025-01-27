Никогда не работал в Европе. Порту назначил нового главного тренера
Мартин Ансельми возглавил драконов
Один из топ-клубов португальского футбола «Порту» официально объявил имя нового главного тренера. Команда из одноименного города возглавил Мартин Ансельми.
Как указала пресс-служба клуба, контракт специалиста подписан до лета 2027 года.
На тренерском мостике Ансельме сменил Витора Бруно, пробывшего в команде с начала сезона.
39-летний аргентинец работал исключительно в чемпионатах по Южной Америке, а точнее специалист был главным тренером таких клубов: «Унион Ла Калера», «Индепендьенте дель Валле» и «Крус Асуль».
После 19-го тура чемпионата Португалии «Порту» расположился на третьей позиции, имея в активе всего 41 пункт.
𝗠𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗲𝘀 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 💙💪— FC Porto (@FCPorto) January 27, 2025
Bienvenido, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 🇦🇷#AnselmiDragão pic.twitter.com/Q2fSJJC8rq
O trabalho antes do talento e a equipa acima de tudo📋— FC Porto (@FCPorto) January 27, 2025
👉Perfil de Martín Anselmi: https://t.co/Aj4QXAwnVM#AnselmiDragão pic.twitter.com/GWbOCv8X76
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