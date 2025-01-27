В теннисе за 2024 год зафиксировали 95 подозрительных матчей
ITIA подвели итоги последнего квартала 2024 года
В рамках Антидопинговой и Антикоррупционной программ было вынесено несколько санкций, включая временные отстранения как игроков, так и официальных лиц. Эти меры направлены на обеспечение честности и прозрачности в спорте.
Организация получила 23 уведомления о возможных нарушениях, в частности необычную активность ставок на матчах низшего уровня. Все такие случаи подробно рассматриваются, но каждое извещение является лишь индикатором, а не подтверждением коррупции.
В 2024 году ITIA также зафиксировала 95 сообщений о подозрительных ставках, что на 5,94% меньше, чем в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году было зарегистрировано 109 таких случаев, а в 2021 году – 113.
Антидопинговое тестирование охватило более 2 тысяч образцов на 56 турнирах, включая все основные соревнования, что подчеркивает глобальный подход ITIA к борьбе с нарушениями.
Организация также обратилась к теннисному сообществу с призывом сообщать о подозрениях в коррупции или допинге, чтобы сохранить честность спорта.
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