Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце 27 января в 16:30
27 января сестры Киченок Людмила и Надежда начнут выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань). Поединок состоится 4-м запуском на Match Court 1 после игры Беррейдж – Рузич. Ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча тандемов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 проведут поединок в одном дуэте.
Победительницы противостояния во 2-м раунде сыграют либо против Катажины Питер и Фанни Столар, либо против Юлии Грабер и Синьи Краус.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем доволен вектором развития киевского клуба
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков