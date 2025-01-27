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  4. Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
27 января 2025, 14:42 |
51
0

Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце 27 января в 16:30

27 января 2025, 14:42 |
51
0
Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок Людмила и Надежда

27 января сестры Киченок Людмила и Надежда начнут выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань). Поединок состоится 4-м запуском на Match Court 1 после игры Беррейдж – Рузич. Ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 проведут поединок в одном дуэте.

Победительницы противостояния во 2-м раунде сыграют либо против Катажины Питер и Фанни Столар, либо против Юлии Грабер и Синьи Краус.

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У Фансень Людмила Киченок Надежда Киченок Ульрикке Эйкери смотреть онлайн WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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