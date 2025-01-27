Л. Киченок / Н. Киченок – Эйкери / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE

27 января сестры Киченок Людмила и Надежда начнут выступления в парном разряде на турнире WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинки сыграют против тандема Ульрикке Эйкери (Норвегия) / У Фансень (Тайвань). Поединок состоится 4-м запуском на Match Court 1 после игры Беррейдж – Рузич. Ориентировочное время начала игры – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча тандемов. Сестры Киченок впервые после Олимпиады-2024 проведут поединок в одном дуэте.

Победительницы противостояния во 2-м раунде сыграют либо против Катажины Питер и Фанни Столар, либо против Юлии Грабер и Синьи Краус.

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