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  4. «Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ
Чемпионат мира
27 января 2025, 14:05 |
269
0

«Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ

Александр Сваток поделился ожиданиями от предстоящей квалификации

27 января 2025, 14:05 |
269
0
«Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник американского клуба «Остин» и сборной Украины Александр Сваток поделился мнением об отборочной группе к чемпионату мира, в которую попала Украина, а также поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей:

– В отборочном цикле чемпионата мира Украина сыграет с Азербайджаном, Исландией и Францией или Хорватией. Что вы думаете о группе?

– Это очень сложная группа. Тот, кто думает, что это легко, ошибается. Сегодня все команды умеют играть хорошо и компактно. Легких игр больше не бывает, все научились играть более структурированно, со своими планами и задачами. Это сложная группа, но я надеюсь, что все пройдет хорошо, и Украина будет готова. Однако не стоит ожидать, что будет легко. Мы должны подходить к каждой игре с большой ответственностью и правильным настроем. С этим все будет хорошо.

– Что будет означать для Украины попадание на чемпионат мира?

– Я уверен, что Украина готовится к квалификации. Украинские болельщики требовательны, они не примут ничего меньшего. Все дело в выполнении задачи, и я уверен, что национальная сборная сделает все возможное, чтобы оправдать их ожидания и пройти квалификацию. Мы страна, любящая футбол, и было бы здорово, если бы мы прошли квалификацию. Я искренне верю, что так и будет, – сообщил Сваток.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Остин (MLS) Александр Сваток
Микола Титюк Источник: ФИФА
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