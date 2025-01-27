ФОТО. Как живут Ангелина и Илья Забарные. Жизнь мечты в Великобритании

Жена центрального защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, показала моменты из их жизни.

Красавица опубликовала пост в Instagram с подборкой фото за последнее время:

«Life recently 🤍», – подписала публикацию украинка.

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«Лайфстайл, которым нельзя перестать любоваться 😍😍❤️», «Фото нереально красивые😍», «😍Красивые», – фолловеры Ангелины оценили красоту жизни футболиста и его потрясающей жены.

Стоит отметить, что пара наслаждается жизнью в Великобритании и совсем недавно в их пока ещё мини-семье состоялось пополнение – щенок породі кане-корсо по имени Рики.