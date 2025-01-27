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  4. ФОТО. Как живут Ангелина и Илья Забарные. Жизнь мечты в Великобритании
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27 января 2025, 13:43 |
1683
5

ФОТО. Как живут Ангелина и Илья Забарные. Жизнь мечты в Великобритании

Жена украинского сборника поделилась жизненными моментами

27 января 2025, 13:43 |
1683
5
ФОТО. Как живут Ангелина и Илья Забарные. Жизнь мечты в Великобритании
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Жена центрального защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, показала моменты из их жизни.

Красавица опубликовала пост в Instagram с подборкой фото за последнее время:

«Life recently 🤍», – подписала публикацию украинка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Лайфстайл, которым нельзя перестать любоваться 😍😍❤️», «Фото нереально красивые😍», «😍Красивые», – фолловеры Ангелины оценили красоту жизни футболиста и его потрясающей жены.

Стоит отметить, что пара наслаждается жизнью в Великобритании и совсем недавно в их пока ещё мини-семье состоялось пополнение – щенок породі кане-корсо по имени Рики.

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фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный Борнмут сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 5
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Lev5455
Не на часі це показувати для українців. Щодня гинуть люди, щодня біда, горе, для чого це і для кого. Має бути цій недолугій дівчині соромно.
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+1
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saltim
Все как обычно- переделанное лицо и так далее. Как она выглядела в оригинале? Может еще красивее? Или нет? Жаль не постят фото до и после. 
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0
contr
А на фронт не хочеш , піздюк !?? 💩💩💩
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-3
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