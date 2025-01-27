Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Вересе прокомментировали продажу лидера в чемпионате Латвии
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 13:42 | Обновлено 27 января 2025, 14:45
507
0

В Вересе прокомментировали продажу лидера в чемпионате Латвии

Юрий Габовда объяснил прощание с Яго Сикейрой

27 января 2025, 13:42 | Обновлено 27 января 2025, 14:45
507
0
В Вересе прокомментировали продажу лидера в чемпионате Латвии
НК Верес. Яго Сикейра и Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда объяснил продажу бразильского полузащитника народного клуба Яго Сикейры в латвийскую «Ригу»:

«Философия нашего клуба заключается в том, что мы должны научиться зарабатывать и стать самоокупаемыми. Продажа игроков в клубы стран ЕС, или на внутреннем рынке – это один из путей к этой нашей цели. Считаю, что трансфер Яго Сикейры – выгодный для всех участников сделки. Верес впервые в своей истории продал игрока иностранному клубу.

Мы готовились к возможному прощанию с Яго. Именно по этой причине параллельно работали над приглашением Игоря Харатина. В конце концов, все сложилось так, как мы задумали.

По Яго Сикейре – заинтересованность была сразу от нескольких клубов. Мы выбрали оптимальный вариант продолжения его карьеры. Сам футболист остался доволен такой сделкой. Для него это шанс бороться за чемпионство в Латвии, играть в еврокубках и прогрессировать».

По теме:
Экс-капитана ЛНЗ в Александрии не будет. Григорчук повлияет на его решение
Моуриньо повлиял. Партнер Роналду находится в шаге от перехода в Фенербахче
Известен ценник. Топ-клубы АПЛ нацелились на звезду сборной Испании
трансферы Рига Верес Ровно чемпионат Латвии по футболу трансферы УПЛ Яго Сикейра Аугусто Юрий Габовда
Дмитро Вус Источник: ФК Верес
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27 января 2025, 00:55 4
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма

Тайсон готов вернуться на ринг за 500 миллионов фунтов стерлингов

Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Футбол | 27 января 2025, 03:25 5
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера
Звезда Барселоны может переехать в Мадрид. Известна сумма трансфера

Гави заинтересовал «Атлетико»

«Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ
Футбол | 27.01.2025, 14:05
«Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ
«Украинские болельщики требовательны». Защитник сборной – о матчах ЧМ
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Футбол | 27.01.2025, 12:34
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Разговор с президентом. Игрок сборной Украины вместо Динамо выбрал Полесье
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26.01.2025, 22:09
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
25.01.2025, 13:35 1
Теннис
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 32
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
26.01.2025, 18:08 37
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
26.01.2025, 20:32 2
Бокс
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем