Яркая победа. «Динамо» U-19 в спарринге одолело клуб из Косово

Юношеская команда киевского «Динамо» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Игоря Костюка провела спарринг с косовским клубом «Вуштррия». Динамо вело 4:0, но затем пропустило два мяча.

«Бело-синие» открыли счет на 8-й минуте. Люсин прорвался по правому флангу, вошел в штрафную, прострелил во вратарскую, где Лобко в касание переправил мяч в ворота.

На 29-й минуте Осипенко удвоил преимущество. Кирилл перехватил передачу соперника на чужой половине поля, собственными усилиями вышел один на один с вратарем и ударом с линии штрафной переиграл голкипера.

На 40-й минуте динамовцы довели свое преимущество до разгромного. Губенко прорвался по левому флангу, отпасовал на Редушко, в касание направивший мяч в дальний верхний угол.

А на 44-й минуте еще один мяч побывал в сетке ворот соперника. На этот раз Андрейко перехватил мяч в центре поля, на скорости прошел в штрафную и ударом в нижний угол заставил в очередной раз капитулировать вратаря.

Но перед самым перерывом косовары все же забили гол престижа. Арбитр назначил сомнительный пенальти, когда нападающий «Вуштррии» воткнулся в динамовского защитника, и косовары уже в компенсированное к первому тайму время сократили отставание в счете, реализовав пенальти.

Во втором тайме соперник «Динамо» забил во второй раз. После вбрасывания из аута в штрафную форвард косоваров пробил в дальний угол - Суркис достал мяч рукой, но помешать круглому залететь в угол не смог.

В итоге поединок так и завершился победой подопечных Игоря Костюка – 4:2. «Бело-синие» продолжают готовиться к поединку плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против итальянской «Аталанты», а также возобновлению сезона в чемпионате Украины U-19.

Товарищеский матч. Турция

«Динамо» U-19 – «Вуштррия» – 4:2

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