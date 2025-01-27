«Увидел это на лице». Капитан Ромы объяснил, почему отдал пенальти Довбику

Полузащитник и капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини объяснил, почему дал украинскому нападающему Артему Довбику пробить второй пенальти в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1):

«Я должен был исполнять и второй пенальти, но мне хотелось оставить его Артему, потому что он взял мяч, и я видел, что он очень заряженный, хотел его пробить и забить. Он упорно работал для команды, и это очень важно, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это маленький жест, чтобы дать ему почувствовать, что мы довольны всей работой, которую он делает для нас, и поблагодарить его, позволив забить.

К тому же, я был уверен, что он забьет, я видел на его лице».