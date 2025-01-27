Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Увидел это на лице». Капитан Ромы объяснил, почему отдал пенальти Довбику
Италия
27 января 2025, 13:37 | Обновлено 27 января 2025, 14:22
1532
0

«Увидел это на лице». Капитан Ромы объяснил, почему отдал пенальти Довбику

Лоренцо Пеллегрини был уверен, что украинец реализует 11-метровый удар

27 января 2025, 13:37 | Обновлено 27 января 2025, 14:22
1532
0
«Увидел это на лице». Капитан Ромы объяснил, почему отдал пенальти Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник и капитан римской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини объяснил, почему дал украинскому нападающему Артему Довбику пробить второй пенальти в матче 22-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1):

«Я должен был исполнять и второй пенальти, но мне хотелось оставить его Артему, потому что он взял мяч, и я видел, что он очень заряженный, хотел его пробить и забить. Он упорно работал для команды, и это очень важно, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это маленький жест, чтобы дать ему почувствовать, что мы довольны всей работой, которую он делает для нас, и поблагодарить его, позволив забить.

К тому же, я был уверен, что он забьет, я видел на его лице».

По теме:
Мартинес – второй лучший иностранный бомбардир Интера в Серии А
Впервые с 2016 Фиорентина одолела Лацио на Олимпико в Серии А
Индзаги одержал 200-ю победу на тренерском посту в Серии А
Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лоренцо Пеллегрини Удинезе - Рома пенальти
Дмитро Вус Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Футбол | 27 января 2025, 14:03 1
Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца

Стороны решили надолго связать себя длительным соглашением

Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Футбол | 26 января 2025, 18:08 37
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26.01.2025, 18:11
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Футбол | 27.01.2025, 09:59
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27.01.2025, 00:31
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 1
Бокс
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 2
Футбол
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
25.01.2025, 13:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем