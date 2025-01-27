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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 12:50 | Обновлено 27 января 2025, 12:58
135
0

Ярослав КАРАМАН: «Мы контролировали игру»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал поражение от «Яблонца»

27 января 2025, 12:50 | Обновлено 27 января 2025, 12:58
135
0
Ярослав КАРАМАН: «Мы контролировали игру»
ФК Полесье. Ярослав Караман

Полузащитник житомирского «Полесья» Ярослав Караман прокомментировал поражение в товарищеском матче против чешского «Яблонца» (1:3).

– Плохой счет, а игра какая? Насколько ты доволен собственными действиями? Поделись впечатлениями.

– Я думаю, игра была хорошая. Мы не забили свои моменты, но в целом мы контролировали игру. Это сборы, здесь, я думаю, мы можем ошибаться, чтобы у нас все получилось в чемпионате. Я думаю, это нормально. Не забили свои моменты, но мы работаем на сборах, поэтому все будет хорошо.

– Как думаешь, почему так тяжело с реализацией шло, хотя моменты возникали?

– Я думаю, такое бывает. Может быть такое, что не забиваем один, второй, третий момент. Но я думаю, в целом у нас все получится, мы будем над этим работать больше и больше, и будем забивать.

– Насколько полезен был спарринг для тебя лично?

– Каждый спарринг полезен, я думаю. Мы тренируемся, тренируемся, чтобы показывать игру, показывать свои лучшие качества на матчах. Поэтому, я думаю, это очень полезно нам. Много игр на сборах.

– Ты впервые проводишь сборы с основной командой. Поделись, так ты их себе представлял? Или как-то иначе?

– Если честно, я даже не представлял, что поеду с первой командой на сборы. Поэтому для меня это очень хорошие эмоции. Я очень счастлив, что я здесь с первой командой. Эмоции у меня очень хорошие.

– Что самое тяжелое на сборах?

– Бегать. Но это была только первая неделя, мы побегали, а дальше уже больше такие игровые упражнения, поэтому супер.

– Насколько влияет отрицательный счет? Или на сборах это не основное?

– Я думаю, это не основное. Главное, показывать хорошую игру. Может не получаться, но проигрыш – это не основное. Думаю, главное – хорошая игра и больше ничего.

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товарищеские матчи Яблонец учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ
Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
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