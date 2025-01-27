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27 января 2025, 12:54 | Обновлено 27 января 2025, 13:25
166
0

БЕЛИК: «Мы команда, которая должна побеждать»

Тренер Шахтера U-19 подвел итоги второй недели сборов

27 января 2025, 12:54 | Обновлено 27 января 2025, 13:25
166
0
БЕЛИК: «Мы команда, которая должна побеждать»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Юношеская команда «Шахтера» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. На прошлой неделе команда Алексея Белика провела два спарринга. «Шахтер» U-19 сыграл вничью 2:2 с клубом «Кишварда-2» и уступил 1:3 «Лейпцигу» U-19.

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик рассказал о проведенных спаррингах и дальнейших планах подготовки к матчу с «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

– Хорошие и информативные матчи, есть над чем работать. Нужно понимать, что результат спаррингов не первоочередный, но всегда приятно побеждать, и к этому нужно стремиться. Что касается событий во время поединков, то для достижения результата нам не хватило определенных компонентов, над которыми будем работать в следующие недели, в частности, командного взаимодействия, интенсивности и борьбы. В игре с «Лейпцигом» U-19, например, во многих эпизодах мы уступили в единоборствах. Выполняем большой объем работы, чтобы создавать моменты у ворот соперника, но в последней трети поля наши действия были легкомысленны и недостаточно сосредоточены. Это мешало добиться нужного результата, однако мы будем работать над этим в ближайшее время.

– «Лейпциг» U-19 является представителем молодежного чемпионата Германии, где также выступает «Хоффенхайм» U-19, следующий соперник «Шахтера» в Юношеской лиге УЕФА. Можно ли считать, что спарринг с Лейпцигом U-19 был определенной репетицией?

– Отчасти можно так сказать. Во встрече с «Кишвардой-2» больше игрового времени получили младшие исполнители и те, для кого эти сборы являются первыми в составе «Шахтера» U-19. Было интересно посмотреть, как молодежь будет справляться без опытных игроков. Я доволен игрой с «Кишвардой-2», но понимаю, что есть над чем работать. Мы команда, которая должна побеждать своих соперников благодаря техническому преимуществу и слаженному взаимодействию между партнерами. При отсутствии надлежащего качества возникают проблемы. Для некоторых футболистов эти сборы стали первым опытом в составе «Шахтера» U-19, и они выполняет большой объем работы. Относительно встречи с «Лейпцигом» U-19 это можно считать определенным этапом подготовки, хотя состав еще не окончательный. На его формирование влияют разные факторы, в частности нежелательные травмы. Также мы только начинаем изучать соперника и будем постепенно подбирать тактику на матч с «Хоффенхаймом» U-19. Если говорить о самой игре с «Лейпцигом» U-19, то нам не хватало качества в завершающей фазе. Однако стоит учитывать, что чемпионат для «Лейпцига» U-19 возобновляется уже 1 февраля, поэтому соперник в лучших кондициях.

– Примечательно, что вы предоставляете как можно большему количеству футболистов игровое время. Довольны ли работой команды, в том числе новичками, для которых этот сбор является первым в составе «Шахтера» U-19?

– Я доволен работой футболистов. Они выполняют большой объем задач. Хотя им сложно, они не жалуются и работают. Во время сборов мы сосредотачиваемся на фундаментальной подготовке, которая необходима для любой команды, стремящейся демонстрировать мастерство и играть на высоком уровне. Эта работа является неотъемлемой частью нашего развития. Особенность в том, что подход отличается. В младших командах Академии большее внимание уделяется технико-тактическим аспектам игры, тогда как на уровне чемпионата U-19 значительную роль играют скоростно-физические качества. Именно они в определенной степени определяют результат, поэтому мы активно работаем над их усовершенствованием.

– Поделитесь планами команды на следующие дни. Началась ли уже целенаправленная подготовка к встрече с «Хоффенхаймом» U-19 в Юношеской лиге УЕФА?

– Есть еще неделя, чтобы поработать над качеством игры. До этого мы выполняли большой объем аэробной работы, а сейчас постепенно переходим к работе с большей интенсивностью, сосредотачиваемся на работе с мячом, единоборствах и технике, что должно улучшить общее качество игры, особенно в завершающей фазе. Впереди несколько спаррингов, и до 5 февраля мы будем работать над усовершенствованием командного взаимодействия, а затем начнем целенаправленную подготовку к матчу с «Хоффенхаймом» U-19: выберем тактику, будем наигрывать и делать все, чтобы реализовать план в игре.

– Какой футбол должен демонстрировать «Шахтер» U-19?

– Для нас очень важно не просто выходить на поле ради результата, но и привлекать внимание болельщиков яркой игрой в атаке, слаженным взаимопониманием и техникой. Конечно, бывают ситуации, когда это сложно, особенно если соперник не уступает атакующим действиям, тогда мы вынуждены адаптироваться. Стоит помнить, что даже в защите можно демонстрировать интересный футбол, хотя внимание болельщиков больше привлекают эффектные действия в атаке. В то же время, культура отбора мяча является не менее важной частью нашей игры. «Шахтер» U-19 уделяет значительное внимание атакующим действиям, хотя, разумеется, не все матчи одинаково удачными. Я всегда предпочту такую игру, где обе команды демонстрируют зрелищный футбол и забивают много голов, но мы одерживаем победу, забив хотя бы на один мяч больше. Это лучше, чем победа со счетом 1:0 в игре, которая не отличается качеством.

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Сергій Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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