«В команде произошли изменения». Наставник клуба УПЛ рассказал о трансферах

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о ситуации в клубе, а также прокомментировал подписание некоторых игроков – Владислава Кулача и Милота Авдыли:

– В команде действительно произошли изменения. И, выйдя чуть раньше из отпуска, мы хотели посмотреть потенциальных новичков, молодых игроков. Новые игроки приехали в разном состоянии, ведь отпуск является отпуском, и кто-то вообще не тренировался. Сейчас работаем так, чтобы все были полноценно готовы к официальным матчам.

– Наверное, самым желанным вашим приобретением является Владислав Кулач. Как у него дела? Посмотрели уже, в каком состоянии он возвращается в «Ворсклу»?

– Этого футболиста мы хорошо знаем и в просмотре необходимости не было. Мы с ним работали в течение двух с половиной лет, поэтому сразу воспользовались возможностью взять Кулача.

– А какое впечатление производит косовар Милот Авдыли?

– Мы изучали этого игрока, выступавшего за «Арау» в Швейцарии. Он является капитаном молодежной сборной Косово. Милот сыграл за «Арау» 109 матчей. Пусть не в высшем дивизионе, но это очень приличный показатель. Авдыли – молодой амбициозный парень с хорошим отношением к делу и человеческими качествами. Но, конечно, ему нужно время, чтобы влиться в коллектив, учитывая другой менталитет. Это не так легко, – поделился мнением Максимов.