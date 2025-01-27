ОФИЦИАЛЬНО. Российский тренер уволен из сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола официально объявила об увольнении россиянина Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной Казахстана.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Представитель страны 404 возглавил команду в июне 2024 года и провел с ней 6 матчей в дивизионе В Лиги наций, набрав 1 очко. В итоге команда вылетела в дивизион С.

Интересно, что общий счет в этих 6 поединках составляет 0:15 в пользу соперников.