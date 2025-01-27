Лига наций27 января 2025, 12:00 | Обновлено 27 января 2025, 13:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Российский тренер уволен из сборной Казахстана
Станислав Черчесов продержался в должности около 6 месяцев
27 января 2025, 12:00 | Обновлено 27 января 2025, 13:12
1067
4
Казахстанская федерация футбола официально объявила об увольнении россиянина Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной Казахстана.
Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.
Представитель страны 404 возглавил команду в июне 2024 года и провел с ней 6 матчей в дивизионе В Лиги наций, набрав 1 очко. В итоге команда вылетела в дивизион С.
Интересно, что общий счет в этих 6 поединках составляет 0:15 в пользу соперников.
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