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Лига наций
27 января 2025, 12:00 | Обновлено 27 января 2025, 13:12
1067
4

ОФИЦИАЛЬНО. Российский тренер уволен из сборной Казахстана

Станислав Черчесов продержался в должности около 6 месяцев

27 января 2025, 12:00 | Обновлено 27 января 2025, 13:12
1067
4
ОФИЦИАЛЬНО. Российский тренер уволен из сборной Казахстана
КФФ. Станислав Черчесов

Казахстанская федерация футбола официально объявила об увольнении россиянина Станислава Черчесова с должности главного тренера национальной сборной Казахстана.

Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон.

Представитель страны 404 возглавил команду в июне 2024 года и провел с ней 6 матчей в дивизионе В Лиги наций, набрав 1 очко. В итоге команда вылетела в дивизион С.

Интересно, что общий счет в этих 6 поединках составляет 0:15 в пользу соперников.

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Станислав Черчесов сборная Казахстана по футболу Лига наций отставка
Дмитро Вус Источник
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MIRRA
Рівень... рузге мір...
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0
Перець
фізкультурник 
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0
Андрій Заліщук
Черчесов це тренер "зеро"
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0
Khafre
0:15!!!ОГО
 Навіть наш Містер СаШо так не позориться в Лізі Європи
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0
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