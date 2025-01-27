Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Тренер Милана чуть не подрался с игроком из-за рэпера?
Другие новости
27 января 2025, 10:50 |
837
0

ВИДЕО. Тренер Милана чуть не подрался с игроком из-за рэпера?

Давид Калабрия взбесил главного тренера

27 января 2025, 10:50 |
837
0
ВИДЕО. Тренер Милана чуть не подрался с игроком из-за рэпера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау встрял в эмоциональную перепалку из защитником команды Давиде Калабрией после матча.

Тренер и правый защитник чуть не подрались.

По информации La Gazzetta dello Sport, португальскому наставнику не понравилось поведение 28-летнего футболиста, который был недоволен заменой, пиная бутылки и всячески показывая своё отношение к такому решению тренеру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также стало известно, что на неделе Калабрия вместе с другими одноклубниками (Тео Эрнандесом, Рубеном Лофтусом-Чиком и Франческо Камарда) сходил на концепт итальянского рэпера Lazzi.

Этот поход вызвал неудовлетворение наставника, который забрал капитанскую повязку у Калабрии и передал её Меньяну.

По теме:
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
«Страдал от одиночества». В Италии оценили игру Довбика против Удинезе
Почти отыгрались. Лацио дома уступил Фиорентине
видео Сержиу Консейсау Милан Давиде Калабрия чемпионат Италии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Бокс | 26 января 2025, 20:32 2
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере

Олег Довгун одолел оппонента из Венесуэлы

На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
Футбол | 27 января 2025, 08:51 4
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце
На топ-клуб УПЛ наложен трансферный бан. Речь не о Черноморце

Луганская «Заря» обязана рассчитаться с бывшими футболистами

Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Футбол | 27.01.2025, 11:09
Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Металлист 1925 может уволить Ван Леувена. Кто возглавит команду в УПЛ?
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27.01.2025, 00:31
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27.01.2025, 08:56
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 27
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 3
Теннис
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 1
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем