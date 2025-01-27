ВИДЕО. Тренер Милана чуть не подрался с игроком из-за рэпера?
Давид Калабрия взбесил главного тренера
Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау встрял в эмоциональную перепалку из защитником команды Давиде Калабрией после матча.
Тренер и правый защитник чуть не подрались.
По информации La Gazzetta dello Sport, португальскому наставнику не понравилось поведение 28-летнего футболиста, который был недоволен заменой, пиная бутылки и всячески показывая своё отношение к такому решению тренеру.
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Также стало известно, что на неделе Калабрия вместе с другими одноклубниками (Тео Эрнандесом, Рубеном Лофтусом-Чиком и Франческо Камарда) сходил на концепт итальянского рэпера Lazzi.
Этот поход вызвал неудовлетворение наставника, который забрал капитанскую повязку у Калабрии и передал её Меньяну.
Conceição foi enfrentar o seu jogador Calabria. pic.twitter.com/ctrrwXZZkn— Cabine Desportiva (@CabineSport) January 26, 2025
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