«Для этого делаем трансферы». Максимов назвал цель Ворсклы в УПЛ

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов назвал цель своей команды на этот сезон Украинской Премьер-лиги:

«Задача у нас - остаться в Премьер-лиге. Для ее решения и осуществляем трансферы сейчас. А потом уже будем думать о перспективах».

После первой части сезона 2024/25 «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 16 очков в 17 матчах чемпионата. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 4 балла.

Ранее «Ворскла» официально объявила о подписании Владислава Кулача.