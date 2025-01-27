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  4. «Для этого делаем трансферы». Максимов назвал цель Ворсклы в УПЛ
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 11:25 |
346
0

«Для этого делаем трансферы». Максимов назвал цель Ворсклы в УПЛ

Главный тренер полтавской команды хочет остаться в УПЛ

27 января 2025, 11:25 |
346
0
«Для этого делаем трансферы». Максимов назвал цель Ворсклы в УПЛ
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов назвал цель своей команды на этот сезон Украинской Премьер-лиги:

«Задача у нас - остаться в Премьер-лиге. Для ее решения и осуществляем трансферы сейчас. А потом уже будем думать о перспективах».

После первой части сезона 2024/25 «Ворскла» занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 16 очков в 17 матчах чемпионата. Отрыв от зоны прямого вылета составляет 4 балла.

Ранее «Ворскла» официально объявила о подписании Владислава Кулача.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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