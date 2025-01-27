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  4. ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
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27 января 2025, 09:59 |
1308
7

ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь

Даниил Варакута самый настоящий счастливчик

27 января 2025, 09:59 |
1308
7
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Instagram. Милена Варакута

Жена вратаря «Металлиста-1925» Даниила Варакуты, Милена Варакута, поделилась красотой на своей странице в Instagram.

Избранница талантливого украинского голкипера продемонстрировала бекстейдж с фотосета, на котором она предстала в довольно откровенном образе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара переехала с Одессы в Киев, Даниил сейчас выступает «Металлист-1925». Ранее Варакута играл за «Черноморец», сам футболист – уроженец Херсона.

Свадьба состоялась в феврале прошлого года – совсем скоро Даниил и Милена будут праздновать годовщину.

Милена Варакута считается одной из самых красивых жен украинских футболистов:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Getman158
Гарна новина
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+1
ТвояМамка
2 пост за утро от Артёмки с рандомными шаболдами. Походу местный дрочер. Бывает
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0
turist86
На нижньому фото теж дружина?  
Автор не виспався чи не похмелився?
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0
Lulinnha
Футболисты плохого качества. Ну хоть титьками порадуемся... 
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0
Sdag
А.Д явно дрочер и подсекатель, создайте отдельную рубрику "ХХХ шмары УПЛ", зачем это тянуть в ленту футбола.
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0
CheMP
З - засветила
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0
Bernard6-9
Отвратительно 
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0
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