ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Даниил Варакута самый настоящий счастливчик
Жена вратаря «Металлиста-1925» Даниила Варакуты, Милена Варакута, поделилась красотой на своей странице в Instagram.
Избранница талантливого украинского голкипера продемонстрировала бекстейдж с фотосета, на котором она предстала в довольно откровенном образе.
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Пара переехала с Одессы в Киев, Даниил сейчас выступает «Металлист-1925». Ранее Варакута играл за «Черноморец», сам футболист – уроженец Херсона.
Свадьба состоялась в феврале прошлого года – совсем скоро Даниил и Милена будут праздновать годовщину.
Милена Варакута считается одной из самых красивых жен украинских футболистов:
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