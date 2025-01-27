ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь

Жена вратаря «Металлиста-1925» Даниила Варакуты, Милена Варакута, поделилась красотой на своей странице в Instagram.

Избранница талантливого украинского голкипера продемонстрировала бекстейдж с фотосета, на котором она предстала в довольно откровенном образе.

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Пара переехала с Одессы в Киев, Даниил сейчас выступает «Металлист-1925». Ранее Варакута играл за «Черноморец», сам футболист – уроженец Херсона.

Свадьба состоялась в феврале прошлого года – совсем скоро Даниил и Милена будут праздновать годовщину.

Милена Варакута считается одной из самых красивых жен украинских футболистов: