Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова

Известный комментатор и футбольный эксперт Кирилл Круторогов оценил вероятность трансфера украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в лондонский «Челси»:

«Было бы интересно посмотреть на Судакова в связке с Палмером. Однако в центре поля «синих» мы также не видим недобора. С другой стороны, им не привыкать докупать игроков несмотря на имеющихся исполнителей. Но, как по мне, ситуация с Мудриком еще до новости о допинге, а тем более после нее повлияет на заинтересованность «Челси» в подписании украинцев».

Ранее о допинг-скандале Михаила Мудрика высказался Артем Беседин.