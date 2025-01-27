Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Англия
27 января 2025, 10:38 | Обновлено 27 января 2025, 10:53
2026
5

Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова

Кирилл Круторогов считает, что «Челси» больше не захочет подписывать украинцев

27 января 2025, 10:38 | Обновлено 27 января 2025, 10:53
2026
5
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Известный комментатор и футбольный эксперт Кирилл Круторогов оценил вероятность трансфера украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в лондонский «Челси»:

«Было бы интересно посмотреть на Судакова в связке с Палмером. Однако в центре поля «синих» мы также не видим недобора. С другой стороны, им не привыкать докупать игроков несмотря на имеющихся исполнителей. Но, как по мне, ситуация с Мудриком еще до новости о допинге, а тем более после нее повлияет на заинтересованность «Челси» в подписании украинцев».

Ранее о допинг-скандале Михаила Мудрика высказался Артем Беседин.

По теме:
«Он хочет уйти». Раньери назвал игроков, которые могут покинуть клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продал лидера команды за границу
Воспитанник Шахтера продолжит карьеру в третьем немецком дивизионе
Кирилл Круторогов допинг дисквалификация Михаил Мудрик Челси Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26 января 2025, 18:11 9
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо

Артем доволен вектором развития киевского клуба

Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Футбол | 26 января 2025, 22:09 3
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере

Легендарный центрбек выделил Роналдиньо

Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Футбол | 26.01.2025, 21:41
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
Футбол | 27.01.2025, 11:15
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
ВИДЕО. Как Юлия Довбик переживала за мужа в Удине. Неподдельные эмоции
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Футбол | 27.01.2025, 09:59
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
ВИДЕО. Жена талантливого украинского голкипера засветила грудь. Огонь
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Белогубко
Сундука и так не возьмут --при чем здесь Мудрик
Ответить
+2
Lulinnha
Если Трабзонспор то возможно.
Ответить
+1
contr
Все спишуть на Мудрика щоб тільки продати Судакова тільки він нах @й нікому не потрібен бо він футбольний інвалід ☝️😫😫😫
Ответить
0
vbrjkf
Не візьмуть тому, що іржа роз'їдає все навкруг...
Ответить
0
Олександр
Челсі не схоче підписувати українці не з-за допінгу .На ніякому мудріку донецькі шахраї.розвели Челсі на 70 млн і навряд чи повернуть гроші
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 14
Теннис
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
ФОТО. У Забарного возник конфликт с игроком лесников. Столкнулись головами
25.01.2025, 19:24 4
Футбол
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика
25.01.2025, 15:24 2
Бокс
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 17
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
27.01.2025, 07:49
Бокс
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем