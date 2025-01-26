Испания26 января 2025, 22:31 | Обновлено 26 января 2025, 23:03
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ВИДЕО. Нелетучие мыши. Барселона забила Валенсии 4 гола за 25 минут
Отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес
26 января 2025, 22:31 | Обновлено 26 января 2025, 23:03
667
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Вечером 26 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» и «Валенсия» играют на «Эстадио Олимпико».
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В первом тайме хозяева поля за 25 минут забили 4 мяча, нокаутировав соперника.
У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес.
ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин
ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин
ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин
ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин
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