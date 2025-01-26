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Испания
26 января 2025, 22:31 | Обновлено 26 января 2025, 23:03
667
0

ВИДЕО. Нелетучие мыши. Барселона забила Валенсии 4 гола за 25 минут

Отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес

26 января 2025, 22:31 | Обновлено 26 января 2025, 23:03
667
0
ВИДЕО. Нелетучие мыши. Барселона забила Валенсии 4 гола за 25 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января проходит матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» и «Валенсия» играют на «Эстадио Олимпико».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме хозяева поля за 25 минут забили 4 мяча, нокаутировав соперника.

У каталонской команды отличились Френки де Йонг, Ферлан Торрес, Рафинья, Фермин Лопес.

ГОЛ! 1:0. Френки де Йонг, 3 мин

ГОЛ! 2:0. Ферлан Торрес, 8 мин

ГОЛ! 3:0. Рафинья, 14 мин

ГОЛ! 4:0. Фермин Лопес, 24 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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