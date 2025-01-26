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  4. Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
Англия
26 января 2025, 15:45 |
340
0

Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы

Украинский полузащитник начнет матч на скамейке запасных

26 января 2025, 15:45 |
340
0
Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января, в 23-м туре АПЛ, встречаются «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет игру на скамейке запасных.

Главные тренеры команд объявили стартовые составы:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Геи, Муньйос, Гюз, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.

«Брентфорд»: Флеккен, Расмуссен, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Янельт, Мбемо, Дамсгор, Шаде, Висса.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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