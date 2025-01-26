Англия26 января 2025, 15:45 |
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Будет ли играть Ярмолюк? Кристал Пэлас и Брентфорд объявили составы
Украинский полузащитник начнет матч на скамейке запасных
26 января 2025, 15:45 |
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26 января, в 23-м туре АПЛ, встречаются «Кристал Пэлас» и «Брентфорд».
Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк начнет игру на скамейке запасных.
Главные тренеры команд объявили стартовые составы:
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Ричардс, Лакруа, Геи, Муньйос, Гюз, Лерма, Митчелл, Сарр, Эзе, Матета.
«Брентфорд»: Флеккен, Расмуссен, Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер, Нергор, Янельт, Мбемо, Дамсгор, Шаде, Висса.
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