Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч Райо – Жирона

26 января состоится матч 22-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Райо Вальекано и Жирона.

Поединок пройдет на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начнет матч на скамейке запасных.

После 20 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 8-е место в таблице с 28 очками. У Райо 26 пунктов и 12-я позиция.

Стартовые составы на матч Райо Вальекано – Жирона