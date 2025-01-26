Сыграет ли Цыганков? Стали известны стартовые составы на матч Райо – Жирона
Матч 22-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени
26 января состоится матч 22-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Райо Вальекано и Жирона.
Поединок пройдет на стадионе Эстадио де Вальекас в Мадриде. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Украинский футболист гостей Виктор Цыганков начнет матч на скамейке запасных.
После 20 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 8-е место в таблице с 28 очками. У Райо 26 пунктов и 12-я позиция.
Стартовые составы на матч Райо Вальекано – Жирона
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @GironaFC.#RayoGirona #VamosRayo pic.twitter.com/DVBIaEngZY— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 26, 2025
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#RayoGirona pic.twitter.com/nMY9oZn9zL— Girona FC (@GironaFC) January 26, 2025
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