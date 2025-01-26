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26 января 2025, 13:45 |
308
0

В шаге от титула. Украинские сборники завершили выступления в Норвегии

Третий раз подряд выиграть турнир украинцам не удалось

26 января 2025, 13:45 |
308
0
В шаге от титула. Украинские сборники завершили выступления в Норвегии
УАФ. Владимир Езерский

Как стало известно Sport.ua, в норвежском городе Лаердаль завершился традиционный международный турнир по футболу среди ветеранов, в котором за главный приз вели борьбу 23 команды.

Среди участников были и ветераны волочиского «Агробизнеса», которые, кстати, становились победителями соревнований в 2023 и 2024 годах. На этот раз наши земляки, среди которых были бывшие игроки национальной сборной Украины Владимир Езерский, Тарас Михалик и Максим Калиниченко, сошли с дистанции, уступив в полуфинале.

И хотя хет-трик не удалось оформить, этот визит в Норвегию способствовал укреплению дружбы между нашими странами, а поскольку турнир был благотворительным, то помог собрать средства для ВСУ.

Ранее мы сообщали, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выдвигает свою кандидатуру в Исполком УЕФА.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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