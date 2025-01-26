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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 12:46 | Обновлено 26 января 2025, 12:47
107
0

Два игрока Руха восстанавливаются после травм

Два Дениса с «Копером» не сыграют

26 января 2025, 12:46 | Обновлено 26 января 2025, 12:47
107
0
Два игрока Руха восстанавливаются после травм
ФК Рух. Денис Пидгурский

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге на словенском этапе подготовки с «Копером» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев не сможет воспользоваться услугами двух Денисов – Пидгурского и Слюсаря.

Но если последний уже провел несколько тренировок в общей группе, то Пидгурский из-за поврежденного ребра планирует вернуться в строй через неделю. Ожидается, что в февральских спаррингах Пидгурский и Слюсарь уже смогут принять участие.

Сейчас вместо них тренерский штаб наигрывает в опорной зоне полузащиты новобранца Олега Горина.

Ранее полузащитник львовского «Руха» Артур Рябов прокомментировал свой трансфер в состав «черно-желтых».

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Рух Львов Копер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Денис Пидгурский Денис Слюсар травма инсайд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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