Два игрока Руха восстанавливаются после травм

Как стало известно Sport.ua, в сегодняшнем спарринге на словенском этапе подготовки с «Копером» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев не сможет воспользоваться услугами двух Денисов – Пидгурского и Слюсаря.

Но если последний уже провел несколько тренировок в общей группе, то Пидгурский из-за поврежденного ребра планирует вернуться в строй через неделю. Ожидается, что в февральских спаррингах Пидгурский и Слюсарь уже смогут принять участие.

Сейчас вместо них тренерский штаб наигрывает в опорной зоне полузащиты новобранца Олега Горина.

Ранее полузащитник львовского «Руха» Артур Рябов прокомментировал свой трансфер в состав «черно-желтых».