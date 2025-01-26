«Непонятная лига». Игрок сборной Украины отказался ехать в MLS

Украинский защитник Илья Крупский объяснил, почему отказался от предложения по MLS. Илья заявил, что пока хочет поиграть в Украине или Европе.

– Что касается клубов из Европы. Из-за границы зимой были предложения?

– Да, но не из Европы. Было приглашение от американского Нью-Ингленд Революшн. Я им отказал.

– И вы не захотели переехать жить и выступать в США?

– Именно так, потому что МЛС не совсем ясна для меня лига. Это – во-первых. А во-вторых, слишком далеко. У меня такой возраст, 20 лет, что считаю целесообразным пока поиграть в Украине или в Европе. Собственно, играть в Европе – это для меня основная цель, приоритет, – сказал Крупский.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».