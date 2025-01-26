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Major League Soccer
26 января 2025, 13:34 | Обновлено 26 января 2025, 13:39
1974
1

«Непонятная лига». Игрок сборной Украины отказался ехать в MLS

Илья Крупский отклонил предложение Нью-Ингленд Революшн

26 января 2025, 13:34 | Обновлено 26 января 2025, 13:39
1974
1
«Непонятная лига». Игрок сборной Украины отказался ехать в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский объяснил, почему отказался от предложения по MLS. Илья заявил, что пока хочет поиграть в Украине или Европе.

– Что касается клубов из Европы. Из-за границы зимой были предложения?

– Да, но не из Европы. Было приглашение от американского Нью-Ингленд Революшн. Я им отказал.

– И вы не захотели переехать жить и выступать в США?

– Именно так, потому что МЛС не совсем ясна для меня лига. Это – во-первых. А во-вторых, слишком далеко. У меня такой возраст, 20 лет, что считаю целесообразным пока поиграть в Украине или в Европе. Собственно, играть в Европе – это для меня основная цель, приоритет, – сказал Крупский.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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