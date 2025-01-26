«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход
Илья рассказал о разговоре между представителем харьковской команды и Максимовым
Украинский защитник Илья Крупский признался, как Юрий Максимов отреагировал на его переход в «Металлист 1925». Футболист признался, что Максимов доволен тем, что Илья продолжит выступать за «Ворсклу» на правах аренды.
– А как отреагировал Максимов? Юрий Вильевич, говорят, несколько лихорадочный.
– Спокойно. Поздравил и пожелал удачи. Собственно, именно после совместного разговора Максимова и представителей «Металлиста 1925» и было решено, что я остаюсь в полтавской команде до завершения сезона. Надо помочь команде улучшить турнирное положение.
Юрий Вильевич мне прямо сказал, что и дальше рассчитывает на меня, как на основного игрока, несмотря на то, что уже заключен контракт с «Металлистом 1925».
Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».
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