«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход

Украинский защитник Илья Крупский признался, как Юрий Максимов отреагировал на его переход в «Металлист 1925». Футболист признался, что Максимов доволен тем, что Илья продолжит выступать за «Ворсклу» на правах аренды.

– А как отреагировал Максимов? Юрий Вильевич, говорят, несколько лихорадочный.

– Спокойно. Поздравил и пожелал удачи. Собственно, именно после совместного разговора Максимова и представителей «Металлиста 1925» и было решено, что я остаюсь в полтавской команде до завершения сезона. Надо помочь команде улучшить турнирное положение.

Юрий Вильевич мне прямо сказал, что и дальше рассчитывает на меня, как на основного игрока, несмотря на то, что уже заключен контракт с «Металлистом 1925».

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».