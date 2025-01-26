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  4. «Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 12:51 | Обновлено 26 января 2025, 13:06
254
0

«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход

Илья рассказал о разговоре между представителем харьковской команды и Максимовым

26 января 2025, 12:51 | Обновлено 26 января 2025, 13:06
254
0
«Надо помочь». Крупский признался, как Максимов отреагировал на его уход
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский признался, как Юрий Максимов отреагировал на его переход в «Металлист 1925». Футболист признался, что Максимов доволен тем, что Илья продолжит выступать за «Ворсклу» на правах аренды.

– А как отреагировал Максимов? Юрий Вильевич, говорят, несколько лихорадочный.

– Спокойно. Поздравил и пожелал удачи. Собственно, именно после совместного разговора Максимова и представителей «Металлиста 1925» и было решено, что я остаюсь в полтавской команде до завершения сезона. Надо помочь команде улучшить турнирное положение.

Юрий Вильевич мне прямо сказал, что и дальше рассчитывает на меня, как на основного игрока, несмотря на то, что уже заключен контракт с «Металлистом 1925».

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».

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Илья Крупский Юрий Максимов Ворскла Полтава Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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