Верес хочет подписать дорогого игрока бразильского топ-клуба

Ровенский «Верес» интересуется центральным защитником бразильского «Палмейраса» Кайки Навесом, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».

По информации источника, переговоры между сторонами ведутся уже в течение определенного периода времени, но 22-летний футболист пока не дал никакого однозначного ответа.

Отмечается, что над трансфером работает лично спортивный директор ривненчан Юрий Габовда. Ранее сам функционер рассказывал, что «Верес» хочет подписать бразильского защитника.

В 2024 году Кайки Навес провел 15 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.