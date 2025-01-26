Верес хочет подписать дорогого игрока бразильского топ-клуба
Кайки Навес может покинуть «Палмейрас»
Ровенский «Верес» интересуется центральным защитником бразильского «Палмейраса» Кайки Навесом, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».
По информации источника, переговоры между сторонами ведутся уже в течение определенного периода времени, но 22-летний футболист пока не дал никакого однозначного ответа.
Отмечается, что над трансфером работает лично спортивный директор ривненчан Юрий Габовда. Ранее сам функционер рассказывал, что «Верес» хочет подписать бразильского защитника.
В 2024 году Кайки Навес провел 15 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бело-синие» сыграют с польским клубом
Очень «смешной» юмор первой ракетки после фиаско в финале Australian Open 2025