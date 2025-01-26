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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 13:31 | Обновлено 26 января 2025, 13:32
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0

Верес хочет подписать дорогого игрока бразильского топ-клуба

Кайки Навес может покинуть «Палмейрас»

26 января 2025, 13:31 | Обновлено 26 января 2025, 13:32
660
0
Верес хочет подписать дорогого игрока бразильского топ-клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Ровенский «Верес» интересуется центральным защитником бразильского «Палмейраса» Кайки Навесом, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».

По информации источника, переговоры между сторонами ведутся уже в течение определенного периода времени, но 22-летний футболист пока не дал никакого однозначного ответа.

Отмечается, что над трансфером работает лично спортивный директор ривненчан Юрий Габовда. Ранее сам функционер рассказывал, что «Верес» хочет подписать бразильского защитника.

В 2024 году Кайки Навес провел 15 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Верес Ровно Палмейрас трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу Юрий Габовда
Дмитро Вус Источник: Бей-беги
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