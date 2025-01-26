«Он напоминает Ивана Драго». Итальянский журналист разочаровался в Довбике

Итальянский журналист Стефано Петруччи поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Я ожидал от Довбика большего. Если смотришь на него и его телосложение, то вспоминаешь об Иване Драго. Я знаю, что украинец очень разочарован из-за своей игры.

Но думаю, у Довбика все же больше алиби, чем вины. Однако я все равно ожидал большего. Его голы имели относительно малый удельный вес. Нет смысла надеяться, что все улучшится», – сказал Петруччи в эфире Radio Manà Manà Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 27 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Артема раскритиковал бывший форвард «Ромы» Руджеро Риццителли.