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  4. «Он напоминает Ивана Драго». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
Италия
26 января 2025, 10:46 |
820
0

«Он напоминает Ивана Драго». Итальянский журналист разочаровался в Довбике

Стефано Петруччи оценил выступления украинца в Роме

26 января 2025, 10:46 |
820
0
«Он напоминает Ивана Драго». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Стефано Петруччи поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Я ожидал от Довбика большего. Если смотришь на него и его телосложение, то вспоминаешь об Иване Драго. Я знаю, что украинец очень разочарован из-за своей игры.

Но думаю, у Довбика все же больше алиби, чем вины. Однако я все равно ожидал большего. Его голы имели относительно малый удельный вес. Нет смысла надеяться, что все улучшится», – сказал Петруччи в эфире Radio Manà Manà Sport.

В текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 27 матчей, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Артема раскритиковал бывший форвард «Ромы» Руджеро Риццителли.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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