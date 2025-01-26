«Агент общался». Крупский рассказал, почему не перешел в Динамо

Украинский защитник Илья Крупский заявил, что киевское «Динамо» действительно интересовалось его кандидатурой. Футболист рассказал, что с киевским клубом общался его агент.

– А что Динамо? Говорят и киевский клуб проявлял к вам интерес или были слухи?

– С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. Динамо просто интересовалось мной, не больше, – лаконично сказал Крупский.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».