Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Агент общался». Крупский рассказал, почему не перешел в Динамо
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 10:21 |
1393
1

«Агент общался». Крупский рассказал, почему не перешел в Динамо

До конкретики общение так и не дошло

26 января 2025, 10:21 |
1393
1
«Агент общался». Крупский рассказал, почему не перешел в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский заявил, что киевское «Динамо» действительно интересовалось его кандидатурой. Футболист рассказал, что с киевским клубом общался его агент.

– А что Динамо? Говорят и киевский клуб проявлял к вам интерес или были слухи?

– С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. Динамо просто интересовалось мной, не больше, – лаконично сказал Крупский.

Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».

По теме:
В УПЛ. Крупский назвал клуб, за который будет играть во второй части сезона
«Недостаток опыта». Первак объяснил тяжелый старт Левого Берега в УПЛ
Крупский объяснил, почему выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
Илья Крупский Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Футбол | 25 января 2025, 17:21 23
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»

Президент «Ингульца» рассказал о проблемах со стадионом

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Теннис | 25 января 2025, 13:21 26
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне

«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо
Футбол | 26.01.2025, 08:41
«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо
«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 14:35
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Теннис | 26.01.2025, 08:01
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Strontium
Лучше быть в аренде за Ворсклу и числиться в 1925.  Так больше шансов быть на поле, а не на банке. Реалист.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
Леннокс Льюис выбрал сильнейшего между Майком Тайсоном и Усиком
25.01.2025, 01:51 3
Бокс
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
25.01.2025, 12:03 14
Футбол
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
Гвоздик ответил на вопрос о прекращении общения с Ломаченко
24.01.2025, 20:40
Бокс
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
В двух шагах от пьедестала. Пидручный занял 5-е место в спринте в Антхольце
24.01.2025, 16:31 21
Биатлон
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем