«Агент общался». Крупский рассказал, почему не перешел в Динамо
До конкретики общение так и не дошло
Украинский защитник Илья Крупский заявил, что киевское «Динамо» действительно интересовалось его кандидатурой. Футболист рассказал, что с киевским клубом общался его агент.
– А что Динамо? Говорят и киевский клуб проявлял к вам интерес или были слухи?
– С киевским клубом общался мой агент, но до конкретного предложения дело не дошло. Динамо просто интересовалось мной, не больше, – лаконично сказал Крупский.
Ранее Илья Крупский объяснил, почему выбрал именно «Металлист 1925», отказав донецкому «Шахтеру».
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