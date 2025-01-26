«Недостаток опыта». Первак объяснил тяжелый старт Левого Берега в УПЛ
Специалист заявил, что его команда набрала ход под конец первого круга
Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак подвел итоги первой части дебютного для «аистов» сезона в УПЛ. Специалист заявил, что его команде не хватает опыта.
– Оглядываясь назад во времени, дебютное полугодие Левого берега в УПЛ в чем-то превзошло ожидания?
– Трудно начинали, нехватка опыта ребятам давалась в знаки. Разницу сразу почувствовали. Если бы мы не форсировали этот процесс, но от игры к игре команда адаптировалась под УПЛ и до завершения первого круга это было видно невооруженным глазом, – сказал Первак.
В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался от подписания чемпиона мира U-20.
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