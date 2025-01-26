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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 09:33 | Обновлено 26 января 2025, 09:34
74
0

«Недостаток опыта». Первак объяснил тяжелый старт Левого Берега в УПЛ

Специалист заявил, что его команда набрала ход под конец первого круга

26 января 2025, 09:33 | Обновлено 26 января 2025, 09:34
74
0
«Недостаток опыта». Первак объяснил тяжелый старт Левого Берега в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак подвел итоги первой части дебютного для «аистов» сезона в УПЛ. Специалист заявил, что его команде не хватает опыта.

– Оглядываясь назад во времени, дебютное полугодие Левого берега в УПЛ в чем-то превзошло ожидания?

– Трудно начинали, нехватка опыта ребятам давалась в знаки. Разницу сразу почувствовали. Если бы мы не форсировали этот процесс, но от игры к игре команда адаптировалась под УПЛ и до завершения первого круга это было видно невооруженным глазом, – сказал Первак.

В нынешнем сезоне «Левый Берег» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что аутсайдер УПЛ отказался от подписания чемпиона мира U-20.

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Виталий Первак Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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