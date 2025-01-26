«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский признался, что перед переходом в расположение «бело-синих» у него было другое предложение от клуба Украинской Премьер-лиги.

Был вариант с «Полесьем». И еще несколько, но я решил, что хочу в «Динамо». Были ли зарубежные варианты? В основном из Украины. С кем советовался перед переходом? Больше с семьей. Мне позвонил агент, сказал, что есть несколько предложений, а СК «Днепр-1» уже распадался», – заявил Валентин.

Рубчинский в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что может продать основного голкипера в Саудовскую Аравию.