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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 08:41 |
1540
0

«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо

Валентин Рубчинский мог оказаться в «Полесье»

26 января 2025, 08:41 |
1540
0
«Днепр-1 уже распадался». Полесье хотело перехватить футболиста у Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Рубчинский

Полузащитник киевского «Динамо» Валентин Рубчинский признался, что перед переходом в расположение «бело-синих» у него было другое предложение от клуба Украинской Премьер-лиги.

Был вариант с «Полесьем». И еще несколько, но я решил, что хочу в «Динамо». Были ли зарубежные варианты? В основном из Украины. С кем советовался перед переходом? Больше с семьей. Мне позвонил агент, сказал, что есть несколько предложений, а СК «Днепр-1» уже распадался», – заявил Валентин.

Рубчинский в текущем сезоне сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что может продать основного голкипера в Саудовскую Аравию.

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Валентин Рубчинский Динамо Киев Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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