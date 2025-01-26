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Чемпионат Франции
ПСЖ
25.01.2025 22:05 – FT 1 : 1
Реймс
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Франция
26 января 2025, 00:07 |
291
0

Результативный дебют Кварацхелии. ПСЖ сенсационно сыграл вничью с Реймсом

Матч закончился со счетом 1:1

26 января 2025, 00:07 |
291
0
Результативный дебют Кварацхелии. ПСЖ сенсационно сыграл вничью с Реймсом
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января 0 22:05 стартовал матч 19-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом».

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 47-й минуте хозяева сумели открыть счет. Забитым голом отметился французский вингер Усман Дембеле, а голевую передачу отдал звездный новичок Хвича Кварацхелия. Грузинский игрок перешел во Францию за 70 миллионов евро.

Гости ответили забитым мячом Кейто Накамуры на 56-й минуте.

В турнирной таблице «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место. «Реймс» набрал 22 пункта и занимает 12-ю позицию.

Лига 1. 19-й тур. 25 января

ПСЖ – Реймс – 1:1

Голы: Дембеле, 47 – Накамура, 56

Страсбург – Лилль – 2:1

Голы: Андрей Сантос, 70, Эмега, 74 – Сахрауй, 8

Монако – Ренн – 3:2

Голы: Аклиуш, 15, Бирет, 52, головин, 56 – Нагида, 45+1, Гури, 67

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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