Результативный дебют Кварацхелии. ПСЖ сенсационно сыграл вничью с Реймсом
Матч закончился со счетом 1:1
25 января 0 22:05 стартовал матч 19-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом».
Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
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На 47-й минуте хозяева сумели открыть счет. Забитым голом отметился французский вингер Усман Дембеле, а голевую передачу отдал звездный новичок Хвича Кварацхелия. Грузинский игрок перешел во Францию за 70 миллионов евро.
Гости ответили забитым мячом Кейто Накамуры на 56-й минуте.
В турнирной таблице «ПСЖ» с 47 очками занимает первое место. «Реймс» набрал 22 пункта и занимает 12-ю позицию.
Лига 1. 19-й тур. 25 января
ПСЖ – Реймс – 1:1
Голы: Дембеле, 47 – Накамура, 56
Страсбург – Лилль – 2:1
Голы: Андрей Сантос, 70, Эмега, 74 – Сахрауй, 8
Монако – Ренн – 3:2
Голы: Аклиуш, 15, Бирет, 52, головин, 56 – Нагида, 45+1, Гури, 67
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