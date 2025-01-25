Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Ретеги. Аталанта минимально обыграла Комо
Чемпионат Италии
Эмполи
25.01.2025 21:45 – FT 1 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
25 января 2025, 23:53 |
57
1

Дубль Ретеги. Аталанта минимально обыграла Комо

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды из Бергамо

25 января 2025, 23:53 |
57
1
Дубль Ретеги. Аталанта минимально обыграла Комо
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января состоялся матч 22-го тура Серии А между «Комо» и «Аталантой».

Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За гостей дублем отметился Матео Ретеги. Хозяева ответили забитым мячом Нико Паса.

В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место. «Аталанта» набрала 46 пунктов и занимает третью позицию.

Серия А. 22-й тур. 25 января

Комо – Аталанта – 1:2

Голы: Пас, 30 – Ретеги, 56, 70

Эмполи – Болонья – 1:1

Голы: Коломбо, 24 – Домингес, 44

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
«Он – не идиот». Легендарный экс-форвард рассказал о проблемах Довбика
Конте против Ювентуса. Наполи нанес сопернику первое поражение в сезоне
ФОТО. Бывший тренер Довбика стал владельцем футбольного клуба
Аталанта Комо Матео Ретеги Эмполи Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Футбол | 25 января 2025, 23:57 3
Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков
Мбаппе в огне. Реал обыграл новичка и теперь опережает Барсу на 10 очков

Мадридцы были сильнее «Вальядолида»

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25 января 2025, 12:50 72
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 14:35
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Бокс | 25.01.2025, 18:48
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Гордость российского бокса дисквалифицировали на четыре года из-за допинга
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25.01.2025, 09:02
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Браво Матео!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
25.01.2025, 14:21 10
Теннис
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем