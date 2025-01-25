Дубль Ретеги. Аталанта минимально обыграла Комо

25 января состоялся матч 22-го тура Серии А между «Комо» и «Аталантой».

Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

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За гостей дублем отметился Матео Ретеги. Хозяева ответили забитым мячом Нико Паса.

В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место. «Аталанта» набрала 46 пунктов и занимает третью позицию.

Серия А. 22-й тур. 25 января

Комо – Аталанта – 1:2

Голы: Пас, 30 – Ретеги, 56, 70

Эмполи – Болонья – 1:1

Голы: Коломбо, 24 – Домингес, 44

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