Дубль Ретеги. Аталанта минимально обыграла Комо
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды из Бергамо
25 января состоялся матч 22-го тура Серии А между «Комо» и «Аталантой».
Игра прошла на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
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За гостей дублем отметился Матео Ретеги. Хозяева ответили забитым мячом Нико Паса.
В турнирной таблице «Комо», имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место. «Аталанта» набрала 46 пунктов и занимает третью позицию.
Серия А. 22-й тур. 25 января
Комо – Аталанта – 1:2
Голы: Пас, 30 – Ретеги, 56, 70
Эмполи – Болонья – 1:1
Голы: Коломбо, 24 – Домингес, 44
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