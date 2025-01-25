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Украина. Первая лига
25 января 2025, 23:43 |
118
0

Агробизнес определился с подготовительными планами на зиму

Команда возвращается из отпуска 4 февраля

25 января 2025, 23:43 |
118
0
Агробизнес определился с подготовительными планами на зиму
Агробизнес

Как стало известно Sport.ua один из лидеров Первой лиги – «Агробизнес» возвращается из отпуска 4 февраля и до отъезда на закарпатский этап подготовки проведет три спарринга: с «Нивой» из Тернополя (12 февраля), «Подольем» (16 февраля), «Куликовом-Белкой» (20 февраля).

В Среднем, что вблизи Ужгорода подопечные Александра Чижевского сыграют еще восемь контрольных матчей, среди соперников – «Буковина», «Металлист», «Минай», «Скала 1911».

По возвращении домой «Агробизнес» завершит подготовку спаррингом с земляками из «Эпицентра» – 28 марта.

Сейчас следует отметить возвращение в строй после тяжелой травмы нападающего Тараса Пучковского, который уже сможет тренироваться в общей группе. Новичок пока один – универсал Артем Семка, который прошлой осенью выступал за «Прикарпатье».

В группе «Чемпионская» команда из Волочиска занимает второе место, набрав 28 очков.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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