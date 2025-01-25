Агробизнес определился с подготовительными планами на зиму
Команда возвращается из отпуска 4 февраля
Как стало известно Sport.ua один из лидеров Первой лиги – «Агробизнес» возвращается из отпуска 4 февраля и до отъезда на закарпатский этап подготовки проведет три спарринга: с «Нивой» из Тернополя (12 февраля), «Подольем» (16 февраля), «Куликовом-Белкой» (20 февраля).
В Среднем, что вблизи Ужгорода подопечные Александра Чижевского сыграют еще восемь контрольных матчей, среди соперников – «Буковина», «Металлист», «Минай», «Скала 1911».
По возвращении домой «Агробизнес» завершит подготовку спаррингом с земляками из «Эпицентра» – 28 марта.
Сейчас следует отметить возвращение в строй после тяжелой травмы нападающего Тараса Пучковского, который уже сможет тренироваться в общей группе. Новичок пока один – универсал Артем Семка, который прошлой осенью выступал за «Прикарпатье».
В группе «Чемпионская» команда из Волочиска занимает второе место, набрав 28 очков.
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